MSV und Mannheim siegen, Viktoria wieder 1.

Der MSV Duisburg feierte einen 2:0-Erfolg gegen Würzburg

Aufsteiger Viktoria Berlin ist in der 3. Fußball-Liga an die Tabellenspitze zurückgekehrt. Der Hauptstadtklub erkämpfte sich am Samstag beim SC Verl in der Nachspielzeit in Unterzahl ein 3:3 (0:1) und zog wieder am SV Wehen Wiesbaden vorbei, der tags zuvor 4:3 beim 1. FC Saarbrücken gewonnen hatte.

Waldhof Mannheim verbesserte sich durch ein 3:0 (0:0) gegen Türkgücü München auf den vierten Platz. Der MSV Duisburg setzte sich dank des 2:0 (2:0) gegen die Würzburger Kickers erst einmal im Tabellenmittelfeld fest. Dort stehen auch 1860 München und der SV Meppen nach ihrem 1:1 (1:1).

Berlin führte in Verl durch Tore von Tolcay Cigerci (47.) und Björn Jopek (52.) mit 2:1. Doch ein Eigentor von Patrick Kapp (61.) und ein Treffer von Pascal Steinwender (75.) drehten das Spiel. Kurz vor Schluss sah der Berliner Yannis Becker zudem wegen groben Foulspiels die Rote Karte (89.). Cigerci gelang in der Nachspielzeit (90.+5) dennoch der Ausgleich.