Bayern-Juwel erzielt Traumtor im DFB-Dress

ULMER via www.imago-images.de

Traf sehenswert für die deutsche U19: Armindo Sieb vom FC Bayern

Beim FC Bayern durfte Armindo Sieb in der Saison-Vorbereitung bereits bei den Profis reinschnuppern. Im Trikot der deutschen U19-Nationalmannschaft sorgte der erst 18 Jahre alte Stürmer nun mit einem sensationellen Fallrückzieher-Tor für Begeisterungsstürme.

In der Regionalliga Bayern läuft es für die U23 des FC Bayern. Nach zehn Spieltagen grüßt die aus der 3. Liga abgestiegene Zweitvertretung des deutschen Rekordmeisters von der Tabellenspitze. Satte 25 Punkte hat das Team des Trainer-Gespanns Martin Demichelis und Danny Schwarz bereits gesammelt und 39:10 Tore erzielt.

Armindo Sieb ist trotz seines jungen Alters schon mittendrin im ältesten Nachwuchsteam der Münchner. Einen Treffer erzielte der 18-Jährige in seinen bislang sechs Regionalliga-Einsätzen bislang zwar nicht. Dennoch schenkten ihm Demichelis und Schwarz bereits dreimal über die kompletten 90 Minuten das Vertrauen.

Armindo Sieb Goal Torben Rhein Assist 🔥pic.twitter.com/TQoI7uXCdp — LeoulPrince👑 (@LeoulPrince7) 6. September 2021

FC Bayern: Armindo Sieb überzeugt im Trainingslager

Zu Saisonbeginn durfte Sieb zudem unter Julian Nagelsmann vorspielen. Der neue Chefcoach berief das 2020 aus Hoffenheim verpflichtete Top-Talent ins Trainingslager der Profis. Sieb überzeugte und hinterließ eine gute Visitenkarte im Star-Ensemble von der Isar.

Seit dem vergangenen Donnerstag ist der Bayern-Youngster, der zuvor auch für die U16, U17 sowie die U18 des DFB zum Einsatz kam, deutscher U19-Nationalspieler. Bei seinem Debüt gegen die Schweiz stand Sieb gleich in der Startelf, wurde aber wie die gesamte Mannschaft zur Pause ausgewechselt. Ein Tor war dem Münchner bis dahin nicht vergönnt. Den einzigen Treffer beim deutschen 1:0-Sieg erzielte Youssef Amyn von Viktoria Köln.

Traumtor per Fallrückzieher gegen England

Gegen England am Montag hatte Sieb dann aber seinen großen Auftritt: In der 60. Spielminute versenkte er den Ball im Anschluss an eine Ecke mit einem artistischen Fallrückzieher im Tor der Briten. Dass Englands Dane Scarlett nur zwei Minuten später zum Ausgleich traf, trübte die Freude im deutschen Lager nur wenig.

"Wir haben ein gutes Spiel gemacht, waren defensiv wirklich stabil. Wir hatten mehr vom Spiel und haben in vielen Phasen auch fußballerische Lösungen gefunden. Wir sind sehr zufrieden mit dem Start. Es hat viel Freude gemacht, diesen Weg zu beginnen", sagte U19-Nationalcoach Hannes Wolf.