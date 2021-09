Babbel: Akanji wäre einer für Bayern

UWE KRAFT via www.imago-images.de

BVB-Profi Manuel Akanji wäre auch einer für den FC Bayern, glaubt Markus Babbel

BVB-Abwehrspieler Manuel Akanji ist und bleibt ein gefragter Mann. Nach seiner starken Europameisterschaft wusste der Schweizer zuletzt auch im Trikot der Dortmunder Borussia zu überzeugen. Jetzt ließ er gegen Titelträger Italien die nächste Glanzvorstellung folgen. Für Ex-Bayern-Profi Markus Babbel ist nicht nur deswegen klar: Der 26-Jährige wäre auch ein Kandidat für den Rekordmeister aus München.

Großes Lob erhielt Manuel Akanji vor wenigen Tagen von einem der Besten seiner Zunft. Kein Geringerer als Juve-Legende Giorgio Chiellini schwärmte in den höchsten Tönen vom BVB-Profi und erklärte, er sei schon lange vom Schweizer fasziniert. Anschließend bot ihm Chiellini sogar seinen Platz in der Innenverteidigung von Juventus Turin an, wenn er seine Schuhe an den Nagel hängt.

Akanji bedankt sich anschließend für das Lob und sagte: "Das schätzt man natürlich sehr von einem Mann, der so unglaubliche Leistungen gezeigt hat. Es ist wohltuend und eine Bestätigung für das, was man gemacht hat in den letzten Monaten und Jahren."

Babbel: Akanji wäre auch einer für den FC Bayern

Die Entwicklung des Dortmunders ist nicht nur Chiellini positiv aufgefallen. Auch Ex-Nationalspieler Markus Babbel traut Akanji schon jetzt Großes zu. Der Sprung zu einem absoluten Top-Verein ist in seinen Augen kein Problem. "Ob Juve, Real, Barcelona oder Bayern - Akanji kann auswählen", sagte Babbel dem "Blick". Ein Raphael Varane etwa, meinte Babbel, "ist nicht besser als er".

Der Abwehrspieler des BVB sei das "Paradebeispiel des modernen Innenverteidigers: Schnell, zweikampfstark, toll in der Spieleröffnung", schwärmte Babbel vom 26-Jährigen, an dem er eigentlich nur eins zu kritisieren hat: die Leichtsinnsfehler.

"Im Supercup gegen Bayern war er 90 Minuten lang der beste Mann auf dem Feld. Und macht dann den entscheidenden Fehler. Das muss er verhindern, dann geht er zu einem Top-Klub", ist Babbel überzeugt.

Ex-HSV-Profi Stéphane Henchoz sieht es ganz ähnlich wie Babbel. Der ehemalige Abwehrspieler sagt über Akanji: "Er hat einfach international noch nicht den Namen, weil er nur in Dortmund spielt. Er ist der vielleicht einzige Schweizer, der in den Top 10 spielen kann eines Tages. Liverpool, Bayern, Manchester City oder United, Barcelona, Real – ich traue es ihm zu, er hat alle Qualitäten."