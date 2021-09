BVB scheiterte mit Last-Minute-Angebot für Bayern-Flirt

Paul Chesterton via www.imago-images.de

Max Aarons stand angeblich beim BVB auf dem Zettel

Der BVB hat sich im Transferendspurt intensiv nach einem neuen Außenverteidiger umgesehen. Mehrere Kandidaten sollen die Schwarz-Gelben dabei auf dem Zettel gehabt haben. Ein Angebot gaben die Dortmunder unter anderem für einen Ex-Flirt des FC Bayern ab.

Wie der "Telegraph" berichtet, bemühte sich der BVB in der Schlussphase des Transfersommers um Max Aarons vom englischen Erstligisten Norwich City. Die Schwarz-Gelben haben den "Kanarienvögeln" demnach am 30. August ein Angebot für eine Leihe inklusive Kaufoption für den 21-Jährigen vorgelegt. Norwich habe diese Offerte jedoch "sofort abgelehnt".

Die Dortmunder wurden im Transferendspurt auch mit anderen Kandidaten für die defensiven Außenpositionen in Verbindung gebracht. Als mögliche Neuzugänge wurden unter anderem Leipzigs Marcel Halstenberg und ManUnited-Profi Diogo Dalot gehandelt. Geholt wurde von den Verantwortlichen letztlich aber niemand mehr.

Auch der FC Bayern wollte Aarons

Dass Aarons auch in dieser Saison noch das Trikot von Norwich City trägt, gleicht derweil einem kleinen Wunder. Der Shootingstar steht schon seit Monaten bei den größten Vereinen der Welt auf dem Zettel. Auch der FC Bayern bemühte sich im Sommer 2020 um den 21-Jährigen und stand angeblich sogar schon in Verhandlungen mit dem Premier-League-Klub.

Neben dem deutschen Rekordmeister wurden auch Manchester United, die AS Roma, der FC Barcelona und der FC Everton mit Aarons in Verbindung gebracht.

Der Name des Youngster schwirrte zudem vorher auch schon durch Dortmund. Anfang 2020 wurde der Borussia von "Sky Sports" Interesse an Aarons nachgesagt. Zu einem Deal kam es aber auch damals nicht. Gescheitert sein soll ein Transfer an Norwichs Forderungen. Es heißt, die "Canaries" forderten 35 Millionen Euro für ihr Juwel. Ein Preis, an dem der Klub angeblich bis heute festhält.