Spieler des Monats: Haaland siegt vor Lewandowski

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Erling Haaland vom BVB ist Spieler des Monats August

Erling Haaland von Borussia Dortmund hat sich in bestechender Frühform präsentiert. Der Angreifer des BVB hat daher nun die Auszeichnung zum Spieler des Monats August gewonnen - vor Robert Lewandowski vom FC Bayern.

In der ersten offiziellen Wahl der neuen Saison hat Borussia Dortmunds Erling Haaland von Fans und Experten die meisten Stimmen erhalten. Wie viel Prozent der Stimmen der Angreifer bei der Abstimmung zum Spieler des Monats letztlich erhalten hat, veröffentlichte die Bundesliga nicht.

Erling Haaland erzielte in der noch jungen Bundesliga-Spielzeit bereits fünf Treffer, drei davon im Monat August. Insgesamt liegt er in der Torjägerliste allerdings knapp hinter Robert Lewandowski vom FC Bayern. Dem Weltfußballer gelangen sechs Tore in vier Spielen, fünf allein im vergangenen Monat. Haaland bestach in den ersten Partien jedoch nicht nur als Vollstrecker: vier Vorlagen gelangen dem Norweger in vier Spielen, sodass er in der Scorer-Wertung klar vor Lewandowski steht.

Der BVB-Star überragte gleich zum Saisonstart gegen Eintracht Frankfurt (5:2) mit einem Doppelpack und drei Vorlagen, war somit an allen fünf Toren direkt beteiligt. Beim 3:2-Erfolg gegen 1899 Hoffenheim am 3. Spieltag Ende August markierte er den Last-Minute-Treffer zum Endstand.

Kölns Kainz in guter Form, Kempf vom VfB Stuttgart auch offensiv top

Bei der Wahl zum Spieler des Monats hatte die Bundesliga neben Erling Haaland und Robert Lewandowski außerdem Florian Kainz vom 1. FC Köln, Marc Oliver Kempf vom VfB Stuttgart, Kevin Mbabu vom VfL Wolfsburg und Giovanni Reyna vom BVB aufgestellt.

Florian Kainz trug mit zwei Toren und einer Vorlage einen erheblichen Beitrag dazu bei, dass dem 1. FC Köln der Saisonstart glückte. Nach vier Spieltagen rangieren die Kölner mit sieben Zählern auf Platz sieben. Innenverteidiger Marc Oliver Kempf überzeugte im Trikot des VfB nicht nur in der Defensive, auch er erzielte zwei Tore für seine Farben.

Kevin Mbabu hatte indes als Rechtsverteidiger großen Anteil am perfekten Start der Wölfe, die in der Liga noch ohne Niederlage geblieben sind. Eine Bänderverletzung im Knie setzt ihn seit Anfang September jedoch außer Gefecht. Haaland-Mitspieler Giovanni Reyna muss derzeit ebenfalls pausieren, nachdem er sich bei den Länderspielen mit den USA eine Muskelverletzung zugezogen hatte. Im August bestach der Offensivspieler mit zwei Toren für den BVB.