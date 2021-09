Rooney-Klub Derby County ist insolvent

Dennis Goodwin via www.imago-images.de

Den Klub von Wayne Rooney stehen düstere Zeiten bevor

Der englische Zweitligist Derby County, Klub des ehemaligen englischen Nationalspielers Wayne Rooney, hat am Freitagabend bekannt gegeben, dass der Klub den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie Tribut zollen muss und ein Insolvenzverfahren eingeleitet hat.

Da die Versuche in naher Zukunft einen neuen Käufer für den Klub fehlschlugen, habe man sich nun zu diesem schweren Schritt entschlossen, da die "Rams" in der aktuellen Situation nicht mehr in der Lage sind ihren finanziellen Verpflichtungen in der Championship nachzukommen.

Durch die wegen der COVID-19-Pandemie ausbleibenden Einnahmen fehlten dem Verein Einnahmen in Höhe von rund 20 Millionen Pfund (ca. 23.5 Mio Euro). Obwohl man u.a. den Spieleretat zur laufenden Spielzeit radikal gekürzt habe, hat sich der Klub nicht aus der finanziellen Misere befreien können, sodass man nun keine andere Wahl habe als einen Isolvenzverwalter einzubestellen.

Seit der vergangenen Spielzeit ist Three-Lions-Legende Wayne Rooney Trainer an der Seitenlinie von Derby County. Der Rekordtorschütze von Manchester United, der seine Profikarriere in Derby ausklingen ließ, rettete die Rams am Ende der Saison hauchdünn vor dem Abstieg.

Wegen anhaltender finanzieller Schwierigkeiten wurde der Klub, der derzeit noch dem englischen Geschäftsmann Mel Morris gehört, in den vergangenen Jahren bereits mehrfach von der English Football League (EFL) bestraft. Zuletzt verhängte die EFL gegen den Klub in der abgelaufenen Wechselperiode ein Transferembargo, sodass Rooney sein Team lediglich mit vertragslosen Spielern verstärken konnte.

In der laufenden Spielzeit steht Derby mit sieben Punkten aus sieben Spielen auf dem 16. Rang der 24 Teams starken Liga. Wegen des eingeleiteten Isolvenzverfahrens muss der 137 Jahre alte Traditionsklub aus dem Herzen Englands mit einem satten Punktabzug von zwölf Zählern rechnen.