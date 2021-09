Rose blendet Gladbach-Ärger aus - Hazard "eine Option"

Borussia Dortmund

BVB-Trainer Marco Rose erwartet eine ungemütliche Rückkehr nach Gladbach

Das Samstagabendspiel des 6. Spieltags der Fußball-Bundesliga bietet im Vorfeld reichlich Gesprächsstoff: Denn Borussia Mönchengladbach empfängt Borussia Dortmund und somit auch Ex-Trainer Marco Rose. Der 45-Jährige will sich mit dem eher ungemütlichen Empfang im Borussia-Park im Vorfeld jedoch gar nicht erst auseinandersetzen, wie er am Donnerstag auf der Pressekonferenz verraten hat.

"Ich konzentriere mich aufs Wesentliche, und das ist das Spiel", stellte BVB-Übungsleiter Marco Rose wenige Tage vor dem Duell in Gladbach klar. "Nebenher freue ich mich auf eine Menge Leute, die sich vielleicht auch freuen mich zu sehen. Gladbach ist eine Mannschaft mit hoher Qualität, die jeden in der Bundesliga schlagen kann. Sie werden alles daran setzen, dieses besondere Spiel gegen einen starken Gegner aus Dortmund zu gewinnen."

Rose versuche, "die Geschichten, die drumherum entstehen" nicht aufkommen zu lassen. "Damit fahre ich ganz gut."

Personell kann Marco Rose "möglicherweise" erneut auf Linksverteidiger Nico Schulz setzen, der nach überstandener Muskelverletzung am Mittwoch erstmals das Mannschaftstraining hat absolvieren können. "Ansonsten haben wir noch einige Jungs, die auf einem guten Weg sind, aber noch etwas Zeit brauchen, wie Emre Can, Julian Brandt oder Dan-Axel Zagadou."

Bei Offensivspieler Thorgan Hazard "wird es sicherlich nicht für 90 Minuten reichen. Er war aber bei Training gestern voll dabei und ist eine Option", so Rose, der dem Belgier auch einen "Kaltstart" zutraut.

Die wichtigsten Aussagen der BVB-Pressekonferenz zum Nachlesen:

+++ Nach Zorcs Kritik: Wie verbessert man die Standard-Schwäche? +++

"Da hat Michael Zorc sicherlich recht, aber die Mannschaft sieht das auch und will das verbessern. Wir haben darüber geredet. Das ist natürlich eine Frage der Spielaktivität und der Haltung. Wenn du in der Bundesliga nur einen Funken nachlässt, dann bekommst du Probleme. Das ist ein Punkt, neben anderen, an dem wir arbeiten. Dass wir so ein Spiel über 90 Minuten seriös angehen und dann für uns entscheiden."

+++ Ist die Gladbacher Verletztenmisere ein Vorteil? +++

"Unterschätzen tun wir grundsätzlich keinen Gegner. Die Spieler, die ausgefallen sind in Gladbach - wie Ramy (Bensebaini, d. Red.), Hoffi (Jonas Hofmann) oder Matthias (Ginter) - das kann dir natürlich was verhauen. Ich denke aber, dass sie gut damit umgehen. Sie jammern nicht. Und hier in Dortmund haben wir Gio Reyna, Emre Can, Mats Hummels oder Julian Brandt ... Ich glaube, wir alle haben also unser Päckchen zu tragen."

+++ Wo liegen Hazards Stärken, wo seine Schwächen? +++

"Toto ist ein hervorragender Fußballer, der eine gute Technik hat, der Eins gegen Eins gegen kann. Auch wenn er nicht der Schnellste ist. Er hat auch defensiv enorm zugelegt, das hat er in der belgischen Nationalmannschaft bewiesen. Er ist für den Trainer ein Segen, weil er so polyvalent ist. Er kann auf der Acht spielen, auf den Flügeln, auf der Zehn - was wohl auch seine Lieblingsposition ist. Er kann defensiv wie offensiv agieren. Ich habe bei ihm keine 1a-Position. Toto ist ein wichtiger Faktor für uns."

+++ Ist Thorgan Hazard wieder eine Option? +++

"Ich glaube, dass es bei Toto nicht für 90 Minuten reichen kann. Er hat nach dem Spiel nicht komplett trainieren können, weil er wieder Schmerzen hatte. Er ist extrem wichtig für uns und wir wollen ihn für die nächsten Spiele fit machen. Er ist aber auch jemand, der bei einem Kaltstart liefern kann."

+++ Wie wichtig ist der erfolgreiche Start für Sie? +++

"Ergebnisse sind das Wichtigste im Profi-Fußball. Für einen Trainer gilt das nicht nur, da geht es auch um Schritte nach vorne und nach hinten. Natürlich, da muss man keinen Hehl drumherum machen, sind Ergebnisse wichtig. Dass die Arbeit bestätigt wird und auch in der Öffentlichkeitswahrnehmung Vertrauen entwickelt wird. Das war am Anfang nicht ganz einfach. Edin (Terzic, d. Red.) hat das herausragend gemacht, sodass von Anfang an überhaupt keine Diskussion aufkam. Ich kenne den Profi-Fußball: Am Dienstag ist ein Spiel, dann am Samstag. Und danach redet man vielleicht wieder anders."

+++ Ist es ein besonderes Spiel für Sie? +++

"Wie gesagt, das versuche ich auszublenden. Ich versuche die Geschichte, die drumherum entstehen, für mich nicht aufkommen zu lassen. Damit fahre ich ganz gut. Ich freue mich, auch aus der Mannschaft einige Jungs wiederzusehen. Wenn man gegen seinen Ex-Verein spielt, das gilt ja auch für die Spieler, will man aber immer für seinen neuen Verein alles rausholen."

+++ Wie hat sich Gladbach unter Hütter verändert? +++

"Es ist nicht immer ein Vorteil, wenn man die Mannschaft gut kennen. Sie kennen mich auch gut. Ich glaube, da steckt eine Menge Qualität drin. Adi (Hütter, d. Red.) wird mit seiner positiven Art das Ruder herumreißen."

+++ Was erwartet Sie in Gladbach? +++

"Ich konzentriere mich aufs Wesentliche, das ist das Spiel. Nebenher freue ich mich auf eine Menge Leute, die sich vielleicht auch freuen mich zu sehen. Gladbach ist eine Mannschaft mit hoher Qualität, die jeden in der Bundesliga schlagen kann. Sie werden alles daran setzen, dieses besondere Spiel gegen einen starken Gegner aus Dortmund zu gewinnen. Wir müssen bereit sein."

+++ Wie sieht das BVB-Personal aus? +++

Marco Rose: "Es ist jetzt kein Neuer dazugekommen, der auf der Kippe stehen könnte. Schulz kehrt möglicherweise zurück, er hat gestern mit dem Team trainiert. Ansonsten haben wir noch einige Jungs, die auf einem guten Weg sind, aber noch etwas Zeit brauchen, wie Emre Can, Julian Brandt oder Dan-Axel Zagadou, der Teile des Trainings absolviert hat."

+++ Die PK des BVB beginnt +++

Cheftrainer Marco Rose nimmt auf dem Podium Platz. Die Pressekonferenz von Borussia Dortmund vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach beginnt.

+++ Schulz wieder eine Option für den BVB? +++

Raphael Guerreiro stellte in den vergangenen zwei Bundesliga-Partien einmal mehr seine ganze Klasse unter Beweis. Beim 4:3 in Leverkusen erzielte der Portugiese ein sehenswertes Freistoßtor, beim 4:2 gegen Union Berlin hämmerte er den Ball ebenso fulminant in die gegnerischen Maschen. Der BVB kann froh sein, dass Guerreiro derzeit derart gut in Form ist, fehlte bis zuletzt doch Backup Nico Schulz aufgrund einer Muskelverletzung.

Der Linksverteidiger konnte am Mittwoch jedoch erstmals wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Vor rund 500 Zuschauern konnte er die Übungen ohne Probleme mitmachen. Möglich, dass Schulz gegen Gladbach wieder im Kader der Schwarz-Gelben steht.

Fortschritte machen zudem die beiden französischen Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou und Soumaila Coulibaly, die wegen ihrer Verletzungen seit Monaten kein Spiel haben bestreiten können. Zumindest in den ersten Minuten der Trainingseinheit konnte das Duo mitwirken.

+++ Marco Rose und seine brisante Rückkehr nach Gladbach +++

Seit der Bekanntgabe seines Wechsels zu Borussia Dortmund im vergangenen Frühjahr ist Marco Rose in Mönchengladbach kein allzu gern gesehener Gast. Vor allem die Gladbach-Fans sind sauer auf ihren ehemaligen Trainer, der die Fohlen erstmals in der Vereinsgeschichte in die K.o.-Phase der Champions League geführt hatte.

Thomas Weinmann, Fanbeauftragter der Gladbacher Borussia, stellte gegenüber "Sport Bild" zuletzt klar, dass Rose einen unangenehmen Abend erwarten kann. "Das Thema kann ja noch nicht vorbei sein, weil es bislang keine Möglichkeit für die Fans gab, ihren Unmut zu äußern. Das wird nun beim Spiel gegen Dortmund passieren." Auch Michael Weigand vom Supporters Club geht von "einem gellenden Pfeifkonzert und Schmährufen" gegen Rose aus. "Wir Fans haben gemerkt, dass wir von ihm hinters Licht geführt wurden und von ihm verarscht wurden."

+++ Der BVB gastiert in Gladbach +++

Borussen-Duell am 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga: Wenn Mönchengladbach am Samstag (18:30 Uhr) den BVB empfängt wird wohl allen voran Trainer Marco Rose im Blickpunkt stehen. Wie bereitet er sich auf den ungemütlichen Empfang in seinem alten Wohnzimmer vor?