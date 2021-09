Schalke-Verteidiger spricht Missstände an

Norbert SCHMIDT via www.imago-images.de

Marcin Kaminski nimmt kein Blatt vor den Mund

Bevor der FC Schalke 04 am Samstagabend (20:30 Uhr) im wichtigen Auswärtsspiel bei Hansa Rostock ran muss, stellten sich S04-Coach Dimitrios Grammozis und Verteidiger Marcin Kaminski am Donnerstag auf einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten. Kaminski sprach dabei ganz offen aus, was sich bei den Knappen dringend ändern muss.

"Über die Punkte und den Tabellenstand müssen wir nicht viel reden. Wir wissen selber, dass wir für unsere Qualität, für das, was wir im Training und manchmal auch im Spiel zeigen, nicht genug Punkte haben", so Kaminski. Was genau falsch läuft, erklärte der Pole auch.

"Wir verlieren zu viele Punkte in den letzten paar Minuten. Wir müssen einfach bis zur letzten Sekunde auf dem Platz fokussiert bleiben. Manchmal kannst du vielleicht nicht gewinnen, aber jeder Punkt ist wichtig." Das müsse man lernen. "Manchmal läuft nicht alles, wie wir wollen, aber wir dürfen diese Punkte nicht verlieren."

Am vergangenen Spieltag kassierte der FC Schalke in Unterzahl eine späte Pleite gegen den Karlsruher SC (1:2). Insgesamt ist man mit zehn Punkten aus sieben Partien ernüchternd in die Saison gestartet.

S04-Kapitän Latza macht Fortschritte

Aufgrund einer Roten Karte gegen die Karlsruher fehlt den Schalkern gegen Rostock zu allem Überfluss Mittelfeld-Leader Victor Pálsson. Den Isländer könnte Verteidiger Ko Itakura ersetzen. "Es ist kein Geheimnis, dass Ko Itakura diese Position spielen kann. Ich will meinem Trainerkollegen jetzt allerdings nicht zu viel verraten. Wir werden das Training abwarten und uns dann entscheiden", so Coach Grammozis.

Wann der etatmäßige Kapitän Danny Latza zurückkehrt, ist derweil noch nicht klar. Latza, der sich am zweiten Spieltag eine Knieverletzung zuzog, mache Fortschritte, sei aber noch keine Option für einen Einsatz.

Marc Rzatkowski, den der FC Schalke 04 unlängst etwas überraschend unter Vertrag genommen hat, könnte hingegen zumindest im Kader stehen. Der 31-Jährige habe lange nicht gespielt, sei aber erfahren und werde den Anschluss "in kurzer Zeit schaffen", erklärte Grammozis. Ob es für einen Kaderplatz am Wochenende reicht, ließ der Deutsch-Grieche offen.

Die wichtigsten Aussagen der Schalke-PK:

+++ Grammozis über die Ansprüche von S04 +++

Ich habe immer wieder betont, dass wir in jeden Spiel drei Punkte holen wollen. Wir wissen aber auch, dass uns keiner was schenken wird. Wir sind sicherlich ein Highlight für viele Gegner, gegen das man 105 oder 110 Prozent bringt. Mit einem Punkt sind wir dennoch nie zufrieden - auch nicht gegen namhaftere Gegner. Wir machen aber nicht den Fehler, Hansa zu unterschätzen. Das Spiel wird intensiv.

Kaminski ergänzt: Spiele gegen Schalke sind für die viele Gegner in der 2. Liga ein "Einmal-im-Leben-Spiel". Keiner wird uns was schenken. Das kenne ich bereits aus Stuttgart. Wir müssen in 90 Minuten einfach zeigen, dass wir eine gute Mannschaft sind und den Sieg verdient haben.

+++ Kaminski über seine persönlichen Ziele +++

Ich bin glücklich, hier zu sein und dass ich wieder regelmäßige spiele. Wir haben Qualität in der Mannschaft und wissen, dass wir mehr Punkte haben könnten. Wir müssen bis zur letzten Sekunde fokussiert sein auf dem Platz und einfach lernen.

+++ Grammozis über Neuzugang Rzatkowski +++

Er hat lange nicht gespielt, aber in dieser Zeit viel gearbeitet. Ich denke, dass er schnell ans Team heranrücken wird. Ob es gegen Hansa zu einem Kaderplatz reicht, entscheiden wir noch.

+++ Grammozis: Welche Spieler müssen jetzt Verantwortung übernehmen?

Einige Jungs haben gegen den KSC nicht so performt, wie wir uns das wünschen. Das haben wir auch angesprochen. Wir haben erfahrene Spieler von denen wir Führung erwarten, haben aber auch junge Spieler, die sich noch in ihrer Entwicklung befinden. Wichtig ist, dass wir das ansprechen. Wichtig ist, dass wir keine sechs Wochen Zeit haben, um Dinge zu erlernen. Die Jungs müssen das schnell umsetzen.

+++ Grammozis über die Stimmung in Rostock +++

Sie haben mit die meisten Gelben Karten in der 2. Liga kassiert, was dafür spricht, dass sie angetrieben werden. Sie haben zudem viele großgewachsene Spiele und sind stark bei Standards. Wir müssen bereit sein und unser Spiel aufziehen. Dann können wir ihnen gefährlich werden. Dann können wir auch der Stimmung trotzen. Wir müssen das aufsaugen und genießen.

+++ Grammozis: Was muss sich im Vergleich zum KSC-Spiel ändern +++

Wir müssen viel wacher sein und Standards vermeiden, bzw. besser verteidigen. Schwerpunkt im Training war allerdings die Spieleröffnung. Wir müssen offensiv denken und den ersten Ball nach vorne spielen. Ich möchte, dass die Jungs wieder mehr Torgefahr entwickeln.

+++ Grammozis über Kaminski +++

Ich kenne ihn schon länger und weiß, welche Qualitäten er einer Mannschaft zur Verfügung stellt. Er gibt immer Vollgas, zieht die anderen Spieler mit und ist mit seiner Art und Weise für viele Spieler ein Vorbild.

Kaminski reagiert: Ich bin glücklich, nach einer schwierigen letzten Saison jetzt hier zu sein. Über die Punkte und den Tabellenstand müssen wir nicht reden. Wir wissen selber, welche Qualität wir haben. Wir verlieren zu viele Punkte in den letzten Minuten. Da müssen wir fokussierter sein. Manchmal läuft nicht alles, wie wir wollen, diese Punkte dürfen wir aber nicht verlieren.

+++ Grammozis über einen Ersatz für Pálsson +++

Es ist kein Geheimnis, dass Ko Itakura diese Position spielen kann. Ich will meinem Trainerkollegen jetzt allerdings nicht zu viel verraten. Wir werden das Training abwarten und uns dann entscheiden.

+++ Grammozis über das Personal +++

Es war eine gute Trainingswoche, wir konnten Danny Latza wieder etwas näher heranbringen. Er macht Schritte nach vorne. Das gilt auch für die andere Jungs, die raus sind. Mit Marc Rzatkowski haben wir einen Spieler wieder dazubekommen. Das ist eine wichtige Option.

Wann Latza ins Team zurückkehrt, ist noch nicht abzusehen.

+++ Die PK hat begonnen +++

Die Protagonisten haben sich auf dem Podium eingefunden. Los geht es!

+++ Gleich geht's los! +++

In wenigen Minuten betreten Marcin Kaminski und Dimitrios Grammozis das Podium!

+++ Welche Rolle spielt Überraschungstransfer Rzatkowski? +++

Der FC Schalke 04 hat noch einmal nachgelegt und Marc Rzatkowski unter Vertrag genommen. Der 31-Jährige Mittelfeldspieler hat bis zum Ende der laufenden Saison bei den Königsblauen unterschrieben. Wie weit ist der Mittelfeldspieler, der seit Anfang 2021 ohne Vertrag war?

+++ Hat Schalke ein Torwart-Problem? +++

Ralf Fährmann war beim FC Schalke 04 für die 2. Bundesliga als feste Säule und Leistungsträger eingeplant. Doch die Auftritte des Torhüters sind extrem wechselhaft. Wie schätzt Grammozis die Lage zwischen den Pfosten ein?

+++ Sorge um Simon Terodde? +++

Am Dienstag fehlte Simon Terodde im Training des FC Schalke 04 - laut dem Klub aus persönlichen Gründen. Was ist los beim Torjäger? Steht er gegen Hansa Rostock zur Verfügung?

+++ Schwierige Tabellenlage: Ist Hansa schon ein Endspiel? +++

Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen: beim FC Schalke 04 lief es zu Saisonbeginn noch nicht wie erwartet. Derzeit stehen die Knappen nur auf dem elften Platz. Geht die Partie beim Aufsteiger verloren, der nur drei Punkte hinter S04 residiert, droht ein weiteres Abrutschen. Dann dürfte es auch für Trainer Dimitrios Grammozis immer enger werden.