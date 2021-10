Reus stellt historische BVB-Bestmarke auf

Gladys Chai von der Laage via www.imago-images.de

Marco Reus wird beim BVB immer mehr zur Vereinslegende

Mit seiner Vorlage zum 2:1-Siegtreffer hatte Marco Reus am Samstag entscheidenden Anteil an Borussia Dortmunds Arbeitssieg gegen den FC Augsburg. Ganz nebenbei stellte der Kapitän damit auch einen historischen BVB-Rekord auf.

Das Heimspiel von Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg war wie schon zuvor der Auftritt in der Champions League gegen Sporting keine Gala. In Abwesenheit von Top-Torjäger Erling Haaland tat sich der BVB einmal mehr schwer, die gewohnte Durchschlagskraft zu entwickeln, ehe eine Kombination von Reus und Brandt die Borussia kurz nach der Halbzeit auf die Siegerstraße führte.

Für Reus war die Vorlage zum zweiten BVB-Treffer gleichzeitig der 100. Assist im Trikot der Westfalen. Vor ihm hatte noch kein Akteur des Revierklubs diese Marke durchbrochen. Überhaupt haben es in der Bundesliga erst zwei Spieler geschafft, 100 Tore oder mehr für einen Verein aufzulegen. Franck Ribéry (132) und Thomas Müller (176) gelang dies in den letzten Jahren wenig überraschend beim FC Bayern.

Reus knackte erst im August wichtige BVB-Marke

Das englischsprachige Social-Media-Team der Borussia adelte Reus mit einer Bildmontage für seinen Rekord und nannte ihn bereits eine BVB-"Legende".

🐐 100 assists - 1 Marco Reus - 1 Legend 🐐 pic.twitter.com/uic8ERvBm0 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) 2. Oktober 2021

Für den Führungsspieler war es binnen kurzer Zeit die zweite denkwürdige Marke, die er im BVB-Trikot knacken konnte. Erst Ende August hatte der Offensivspieler mit seinem Tor zum 1:0 gegen Eintracht Frankfurt zum 100. Mal in der Bundesliga für den BVB getroffen.

In der Wertung der meisten Bundesliga-Tore liegt der 32-Jährige aktuell auf dem fünften Platz der internen BVB-Rangliste. Treffsicherer als Reus waren in der Vereinsgeschichte bislang nur Stéphane Chapuisat (102 Tore), Lothar Emmerich (115), Michael Zorc (131) und Manfred Burgsmüller (135). Es braucht nicht allzu viel Fantasie, um davon auszugehen, dass Reus auch in dieser Wertung noch einige Plätze klettern wird.