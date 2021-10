Schnappt sich Barca diesen ManCity-Star?

Javier Garcia/Shutterstock via www.imago-images.de

Raheem Sterling (li.) könnte im Winter zum FC Barcelona wechseln

Die Talfahrt des FC Barcelona geht weiter. Nach der peinlichen 0:2-Champions-League-Pleite gegen SL Benfica kassierten die Katalanen in der heimischen La Liga die erste Saisonniederlage gegen Atlético Madrid. Trotz Treuebekenntnissen von Barca-Boss Joan Laporta scheinen die Tage von Ronald Koeman als Coach der Blaugrana gezählt zu sein. Damit der Spitzenklub nach der Winterpause das Ruder noch herum reißen kann, nimmt er nun offenbar prominente Neuverpflichtungen ins Visier.

Spanischen Medienberichten zufolge soll beim FC Barcelona nach den Abgängen von Superstar Lionel Messi, Antoine Griezmann und Luis Suarez, der am Wochenende mit dem 2:0 für Atlético die Barca-Niederlage besiegelte, vor allem in der Offensive trotz der finanziellen Schieflage des Klubs nachgelegt werden.

Bereits seit Wochen kursieren Gerüchte, dass die Katalanen starkes Interesse an einer Rückholaktion von RB-Leipzig-Star Dani Olmo haben sollen. Dem Vernehmen nach soll Barca für den in La Masia ausgebildeten spanischen Nationalspieler bereits im Sommer kolportierte 58 Millionen Euro geboten haben, Leipzig wollte für den 23-Jährigen, der noch bis 2024 in Sachsen unter Vertrag steht, aber mindestens 75 Millionen haben. Nun soll laut "Mundo Deportivo" ein Transfer im Winter forciert werden. Bei RB fehlt Olmo seit dem 1:1 beim 1. FC Köln mit einem Muskelfaserriss verletzungsbedingt und wird frühestens nach der Länderspielpause zurück in den Kader von RB-Coach Jesse Marsch kehren.

Wildert Barca bei Pep Guardiola

"MD" wirft neben Olmo noch eine weitere Option für die FCB-Offensive in den Ring: Flügelflitzer Raheem Sterling von Manchester City hat in der laufenden Spielzeit unter dem ehemaligen Barca-Coach Pep Guardiola keinen Stammplatz mehr und soll bereits im Sommer im Blickfeld der Katalanen gewesen sein.

In den vergangenen zehn Pflichtspielen der Cityzens stand Sterling nur zweimal über 90 Minuten auf dem Platz, in der Liga dient der englische Nationalspieler im Guardiola-System meist nur als Einwechselspieler. Nur ein Treffer und ein Assist gehen 2021/22 auf das Konto Sterlings.

Beim FC Barcelona könnte der wieselflinke Angreifer ab dem Winter die nötige Soforthilfe im Sturm liefern. Dem Bericht zufolge soll der Klub dann auch die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung haben um Sterling vom Tabellendritten der Premier League loszueisen.