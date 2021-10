Bericht: BVB ebenfalls an Bayern-Youngster dran

Markus Fischer via www.imago-images.de

Marcel Wenig soll auch beim BVB Interesse geweckt haben

Eigengewächs Marcel Wenig könnte den FC Bayern München im kommenden Sommer verlassen. Dass Bundesliga-Konkurrent Eintracht Frankfurt großes Interesse am 17-Jährigen bekundet haben soll, ist bereits bekannt. Nun folgte die Meldung, dass mit dem BVB ein weiteres Schwergewicht den Bayern-Youngster auf dem Zettel hat.

Wie die "Bild" vermeldete, sollen nicht nur die Frankfurter an einer Verpflichtung Wenigs interessiert sein, der in der laufenden Spielzeit in der U19 der Münchner zum Einsatz kommt.

Laut dem Zeitungsbericht soll sich Borussia Dortmund mit dem Teenager beschäftigt haben, der im zurückliegenden Sommer auch Teile der Vorbereitung des Lizenzspieler-Kaders unter dem neuen Cheftrainer Julian Nagelsmann bestritten hat.

Es soll zwar bisher keine Konkreten Gespräche zwischen den beiden Bundesliga-Größen zur Causa Marcel Wenig gegeben haben, dennoch haben die Bayern-Verantwortlichen das vermeintliche Interesse der Schwarz-Gelben am Youngster wohl zur Kenntnis genommen.

Roy Rajber, der Berater des Top-Talents meinte in der "Bild": "Marcel ist eines der Top-Talente auf dem Bayern Campus. Es ist nur logisch, dass er bei vielen Vereinen auf dem Zettel steht und wir uns über seine Zukunft intensiv Gedanken machen."

Wenig hat noch bis 2022 Vertrag beim FC Bayern

Sollte es nicht zu einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern kommen, wo der Kontrakt Wenigs im kommenden Sommer ausläuft, soll aber weiterhin ein Abgang in Richtung Eintracht Frankfurt am wahrscheinlichsten sein.

Der zentrale Mittelfeldspieler kam in der laufenden Saison bisher in vier U19-Partien der Münchner in der A-Jugend-Bundesliga zum Einsatz, stand zudem zweimal in der Youth League für den deutschen Rekordmeister auf dem Feld.

Profi-Luft durfte Wenig bisher bei den Testspielen im August gegen Borussia Mönchengladbach und den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam schnuppern.