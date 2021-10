Gerade erst wieder fit: Can muss wohl Abwehrloch stopfen

TEAM2sportphoto via www.imago-images.de

Emre Can (r.) lief im BVB-Test gegen Paderborn als Kapitän auf

Rund ein Dutzend Spieler fehlen dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund derzeit angeschlagen oder verletzt. Umso mehr kommt es auf die wenig verbliebenen Routiniers im BVB-Kader an, die Mannschaft in den kommenden Wochen in dieser kniffligen Phase zu führen. Einer von ihnen ist Emre Can, der selbst nach überstandener Verletzung gerade erst zurück in die Mannschaft drängt.

Emre Can wird beim BVB derzeit an allen Ecken und Enden gebraucht. Der 27-Jährige hat in Dortmund schon Innen- und Außenverteidiger gespielt, sowie als defensiver und zentraler Mittelfeldspieler. Auf all diesen Position herrscht bei den Schwarz-Gelben derzeit akuter Personalmangel, nachdem die Stammkräfte um Thomas Meunier, Raphael Guerreiro, Manuel Akanji oder Mahmoud Dahoud zuletzt verletzt ausfielen.

Am letzten Donnerstag im Test gegen den Zweitligisten SC Paderborn (0:3) beorderte BVB-Cheftrainer Marco Rose den Allrounder auf die Sechser-Position, Can erhielt knapp 60 Minuten Spielpraxis und durfte das Team als Kapitän anführen.

BVB-Star Can wohl als Abwehrrecke gefragt

Die fehlende Eingespieltheit im Mittelfeld war dem Nationalspieler noch deutlich anzumerken. Timing, Passquote, Laufwege und Zweikampfverhalten sind noch verbesserungswürdig.

Das Fazit von Cheftrainer Rose fiel auf Can bezogen trotz der 0:3-Pleite gegen Paderborn positiv aus: "Er hat erstmals über 60 Minuten wieder auf dem Platz gestanden. Er ist ein wichtiger Faktor für uns. Fit ist er jetzt und jetzt muss er noch auf ein Niveau kommen, mit dem er am Wochenende marschieren kann."

In der bisherigen Saison stehen für den gebürtigen Frankfurter lediglich zwei Kurzeinsätze zu Buche. Am Wochenende im Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (Samstag ab 15:30 Uhr) winkt Can nun der erste Startelfeinsatz.

Nach seinem 60-minütigen Auftritt im Paderborn-Test im Dortmunder Mittelfeld könnte es für Can gegen die Mainzer ein Platz in der Innenverteidigung werden, sollten Manuel Akanji oder Mats Hummels ihre Verletzungssorgen nicht rechtzeitig in den Griff bekommen.

Vor allem beim Schweizer Nationalspieler Akanji könnte es nach seiner aufgebrochenen Adduktoren für das Wochenende eng werden.