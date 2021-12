Walter Knaller wieder in der Trainingswäsch'

GEPA pictures/ Mario Kneisl

Walter Knaller zieht es wieder auf das Feld (Archivbild)

Admira-Urgestein Walter Knaller vermittelt den jungen Niederösterreichern wieder direkt sein Wissen. Der 64-Jährige trainiert die Admira Amateure bis Saisonende.

Bundesligist Admira Wacker nimmt im Nachwuchsbereich gewaltige Umstrukturierungen vor, nachdem es den bisherigen U18-Trainer Sven Schuchardt heim zu seiner Familie nach Deutschland zieht.

Schuchardts U18 übernimmt Thomas Pratl, der bislang für die U16 verantwortlich war. Mit jener wurde widerum Tilo Morbitzer bedacht, der die Admira Amateure coachte.

Am freien Trainersessel der in der Regionalliga Ost aktiven Amateure nimmt bis Saisonende der sportliche Leiter der Akademie, Walter Knaller, Platz. "Wir haben uns auf eine interne Neugestaltung der Trainerstruktur festgelegt ... um den besten Informationsfluss an den Schnittstellen zu gewährleisten", so Knaller.

red