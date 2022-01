Drei Weimann-Treffer bei 3:2-Sieg von Bristol City

Rogan/JMP/Shutterstock via www.imago-images.de

Andreas Weimann schoss Bristol City zum Sieg.

Ex-ÖFB-Teamspieler Andreas Weimann hat für seinen englischen Club Bristol City als Dreifach-Torschütze geglänzt.

>> Zum Spielbericht: Bristol City gegen Millwall

Der Wiener erzielte beim 3:2-Heimsieg am Sonntag gegen Championship-Konkurrent Millwall alle drei Treffer seiner Mannschaft.

Nach der Führung der "Robins" in der 7. Minute lag Millwall zur Halbzeitpause 2:1 in Front, doch mit Toren in der 73. und 85. Minute drehte Weimann die Partie für Bristol. In der Tabelle rangiert das Team aus Englands Südwesten auf Platz 14.

apa