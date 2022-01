Nach Traumwoche: "Neuer" HSV platzt vor Stolz

ABS Michael Schwarz via www.imago-images.de

HSV-Kapitän Schonlau (r.) erzielte gegen den FC St. Pauli den Ausgleichstreffer

Der Hamburger SV hat zum ersten Mal seit fast drei Jahren wieder das Stadtderby gegen St. Pauli gewonnen. Nach dem Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals krönte der HSV eine Traumwoche - und holte einen Big Point im Aufstiegsrennen.

"Derbysieger, Derbysieger", schallte es nach dem Höhepunkt einer Traumwoche durch das spärlich gefüllte Volksparkstadion, auf dem Rasen tanzten die Spieler, und auch die leidgeprüften Fans des Hamburger SV kommen plötzlich aus dem Feiern gar nicht mehr raus.

Erstmals seit fast drei Jahren gewannen die Rothosen wieder die Stadtmeisterschaft gegen St. Pauli, verkürzten durch das 2:1 (0:1) im Aufstiegsrennen und platzen fast vor Stolz.

"Das ist unser Zuhause. Wir haben ein deutliches Statement gesetzt, dass dieses Spiel nur uns gehört", sagte HSV-Kapitän Sebastian Schonlau. Drei Tage nach dem Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals beim 1. FC Köln (4:3 i.E.) besorgte der Abwehrchef nach der Gästeführung durch Guido Burgstaller (30.) den Ausgleich (58.).

Zum Derbyhelden wurde Bakery Jatta (70.) im ersten Startelfeinsatz nach seiner Corona-Infektion.

HSV-Kapitän Schonlau: "Es ist schön, dass wir uns belohnt haben"

Lange war der bislang letzte Erfolg über den ungeliebten Rivalen her, im Frühjahr 2019 hatte der HSV das Millerntor erobert (4:0) und danach in Serie enttäuscht. Es gab vier Pleiten und ein Unentschieden, jetzt ist der Negativlauf vorbei. Dazu gelang im 107. Stadtderby der erste Heimsieg seit gut 20 Jahren. Ende 2001 hatte der HSV 4:3 gewonnen.

"Es ist schön, dass wir uns belohnt haben und vor allem den Fans etwas zurückgeben konnten", sagte Schonlau, er kennt die ernüchternde Statistik. Doch es hat sich etwas verändert, der "neue" HSV macht Spaß, die Mannschaft werfen Rückschläge - anders als früher - nicht mehr um.

Man sei zwar "gut ins Spiel gekommen", sagte Trainer Tim Walter, habe sich "dafür aber nicht belohnt. Das Gegentor kam dann etwas unerwartet. Trotzdem haben wir uns nur kurz geschüttelt." Nach der Pause drehte sein Team das Spiel, der überragende Sonny Kittel bereitete beide Treffer vor. Jatta sorgte vor 2000 Zuschauern, auch 200 Gästefans waren da, mit einem wuchtigen Schuss ins lange Eck für den Sieg.

FC St. Pauli zeigt sich als guter Verlierer

Und St. Pauli? Zeigte sich als guter Verlierer. "Wir müssen dem HSV zum insgesamt verdienten Sieg gratulieren", sagte Trainer Timo Schultz: "Wir hatten zu wenig Zugriff. Erst nach dem Rückstand haben wir so richtig unser Herz in die Hand genommen."

Die Kiezkicker haben viermal in Folge nicht gewonnen und können die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag an Darmstadt 98 verlieren. Viel schlimmer: Der Vorsprung auf den HSV schrumpfte auf drei Punkte. Hätte Pauli das Derby für sich entschieden, wäre der sechsmalige Meister wohl kaum noch vorbeigekommen.

"Ein Derbysieg ist immer etwas Besonderes und setzt neue Energie frei", sagte Schonlau mit Blick nach vorn, auch wenn es erst in zwei Wochen weitergeht. Jonas Meffert machte nur die Kulisse etwas traurig. "Schade, dass nicht alle Fans dabei sein konnten, dann wäre es ein unfassbarer Abend geworden. Aber auch so war es ein richtig geiles Erlebnis."