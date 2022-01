Kruse lässt Union von Europa träumen

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Max Kruse schoss zwei Tore gegen seinen Ex-Klub

Max Kruse schießt Union Berlin auf einen Champions-League-Platz - und das an alter Wirkungsstätte.

Als Max Kruse nach dem Doppelpack gegen seinen Ex-Klub auf die Tabelle schaute, platzte der Torjäger von Union Berlin beinahe vor Stolz. Bis auf Platz vier sind die Köpenicker vorgeprescht, plötzlich winkt die Champions League. "Wenn man die Entwicklung bei Union sieht, muss man sagen: Es ist herausragend, was wir hier geleistet haben", sagte der 33-Jährige nach dem 2:1 (1:1) bei Borussia Mönchengladbach.

Kruse selbst hatte mit seinem verwandelten Handelfmeter (18.) und dem Siegtor kurz vor Schluss (84.) entscheidenden Anteil. Bis 2015 hatte er noch für die Borussia gespielt, nun traf er erstmals seit seinem Abschied an der alten Wirkungsstätte ins Tor. "Es war sein Wunsch, hier ein Tor zu schießen. Dass es gleich zwei sind - umso schöner", sagte Trainer Urs Fischer.

Kruse selbst umarmte nach Schlusspfiff Gladbachs Schlussmann Yann Sommer, mit dem er noch gemeinsam für Gladbach aufgelaufen war, und grinste beinahe entschuldigend.

Dabei hatte er nur seinen Job erledigt. "Im Moment haben wir einfach einen Lauf, und das zeichnet uns aus. Die Chancen, die wir haben, machen wir rein", sagte der Matchwinner.

Kruse hatte seinen Ex-Klub schon im vergangenen Jahr geärgert: Sein Treffer in der letzten Minute des letzten Spieltags beförderte Union in den Europacup - und die Borussia aus eben jenem hinaus. "Wir wissen, was wir an Max haben. Er ist ein sehr intelligenter Spieler, der Räume wahrnimmt wie kein anderer", sagte Fischer.

Alter spielt für Kruse keine Rolle

Das Ergebnis: Aktuell ist kein Team der Liga länger ungeschlagen als die Eisernen - seit fünf Spielen. Zudem steht der Klub nach dem Derbysieg gegen Hertha BSC im Viertelfinale des DFB-Pokals.

Rosige Zeiten also für die Berliner - und für Kruse. Ob er wie ein Wein im Alter immer besser werde, wurde er noch gefragt. Die klare Antwort: "Entweder man ist ein guter Spieler oder man ist keiner - ob man 40 ist oder 18, ist völlig egal."