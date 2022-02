Nächster Dämpfer für ManUnited und Rangnick

Andrew Yates via www.imago-images.de

Manchester Uniteds Superstar Cristiano Ronaldo blieb erneut ohne Treffer

Teammanager Ralf Rangnick hat mit dem englischen Rekordmeister Manchester United den nächsten Dämpfer erlitten.

Im Duell der ehemaligen Leipzig-Trainer mit Ralph Hasenhüttl kam das Rangnick-Team gegen den FC Southampton nur zu einem 1:1 (1:0) und liegt im Kampf um die Champions-League-Ränge mit 40 Punkten zunächst auf Rang fünf.

Der Ex-Dortmunder Jadon Sancho (21.) brachte die Red Devils zunächst auf Kurs. Doch kurz nach der Pause gelang Che Adams (48.) der Ausgleich für die Gäste, die mit 29 Zählern im Mittelfeld der Tabelle liegen.

Wieder ohne Treffer blieb Manchester Uniteds Superstar Cristiano Ronaldo, der nun seit sechs Pflichtspielen ohne Torerfolg ist.

Am vergangenen Wochenende war der Rekordmeister im FA-Cup am Zweitligisten FC Middlesbrough gescheitert, es folgte in der Liga ein 1:1 bei Schlusslicht FC Burnley.