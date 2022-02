Mainz löst Vertrag mit Szalai auf

Jürgen Kessler via www.imago-images.de

Àdám Szalai verlässt Mainz 05

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den ursprünglich bis Saisonende auslaufenden Vertrag mit Angreifer Àdám Szalai vorzeitig aufgelöst.

Wie die Rheinhessen mitteilten, sei der Ungar am späten Dienstagabend und damit wenige Stunden vor Schließung des Schweizer Transferfensters zum FC Basel gewechselt. Dort erhält der 34-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2023.

Szalai hatte bei seinem zweiten Engagement in Mainz in dieser Saison seinen Stammplatz verloren, in der Rückrunde kam er lediglich sieben Minuten zum Einsatz.