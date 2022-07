Özcan im BVB-Quartier eingetroffen - Reus wirbt um Geduld

Der Kader von Borussia Dortmund im Trainingslager ist komplett. Wenige Stunden nach seinen 28 Teamkollegen traf auch BVB-Neuzugang Salih Özcan in Bad Ragaz ein.

Nach abschließenden Untersuchungen, denen sich der ehemalige Kölner aufgrund einer Prellung unterziehen musste, gaben die Mediziner Grünes Licht für die Reise in den Schweizer Kurort.

"Mir geht es gut und ich werde in naher Zukunft in das Teamtraining einsteigen", sagte der 24 Jahre alte türkische Nationalspieler.

Özcan ist nach Sébastien Haller (Amsterdam), Niklas Süle (München), Nico Schlotterbeck (Freiburg), Karim Adeyemi (Salzburg) und Torhüter Alexander Meyer (Jahn Regensburg) der sechste Neuzugang.

Mit Ausnahme von Meyer stiegen sie erst am vergangenen Montag in die Vorbereitung ein und sollen möglichst schnell integriert werden.

Dazu sollen auch die beiden Testspiele gegen die spanischen Erstligisten FC Valencia (18. Juli) und den FC Villarreal (22. Juli) im nahen Altach (Österreich) beitragen, die der BVB während des neuntägigen Aufenthaltes in den Schweizer Bergen bestreitet.

Reus über neue Mitspieler: "Das zeigt den Stellenwert von Borussia Dortmund"

Trotz der namhaften Neuzugänge warb Marco Reus um Geduld und warnte vor übertriebener Erwartungshaltung.

"Wir haben auch Qualität verloren. Wenn zehn Leute gehen, macht das was mit einer Mannschaft", sagte der BVB-Kapitän mit Verweis auf die hohe Fluktuation im Kader. "Bis man sich gefunden hat, dauert das seine Zeit."

Mehr dazu: Mit diesen Spielern ist der BVB in die Schweiz gereist

Dennoch glaubt er an eine erfolgreiche Saison. "Wir haben Nationalspieler verpflichtet. Das zeigt den Stellenwert von Borussia Dortmund. Dass die Jungs das Gefühl haben, hier richtig zu sein", betonte der Routinier.

BVB-Coach Terzic fiebert ausverkauftem Stadion entgegen

Zum Erfolg führen soll den BVB der neue alte Coach Edin Terzic. 2021 hatte der gebürtige Mendener bereits für einige Monate bei den Schwarz-Gelben auf der Trainerbank ausgeholfen, nach dem Aus von Marco Rose wurde er fest installiert.

"Das Erste, was er mir mal gesagt hat, ist, dass er noch nie vor einem ausverkauften Haus in Dortmund gespielt. Er möchte das einmal hautnah miterleben an der Seitenlinie. Darauf freut er sich enorm", verriet Reus über seinen Chef.

Zudem sprach der Dortmunder Dauerbrenner über seinen Teamkollegen Mateu Morey, der nach langer Verletzung wieder einsatzbereit ist.

"Meine Vorfreude ist gigantisch", sagte Reus: "Der Junge hat eine wahnsinnige Leidenszeit hinter sich und ich weiß selbst, wie hart sowas sein kann. Man merkt sehr, wie er sich freut, wieder dabei zu sein – am Ball, auf dem Rasen, in der Kabine."

Der spanische Außenverteidiger hatte im Mai 2021 eine schwere Knieverletzung erlitten und war operiert worden. Erst jetzt ist er wieder in der Lage, zu trainieren und Leistungssport zu betreiben.