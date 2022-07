Fortuna verliert Top-Scorer Narey

IMAGO/Eibner-Pressefoto

Verlässt die Fortuna nach nur einem Jahr: Khaled Narey

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat den Abgang seines besten Offensivspielers der Vorsaison bestätigt.

Der Klub teilte am Sonntag mit, dass Außenbahnspieler Khaled Narey von den Rheinländern nach Griechenland zu PAOK Saloniki wechselt. Der 27-Jährige hatte sich bereits am Samstag via Instagram von den Fans verabschiedet.

Laut Medienberichten kassiert Düsseldorf für Narey 1,5 Millionen Euro, die Summe könnte demnach mit Bonuszahlungen auf knapp 2 Millionen ansteigen.

Narey war im Sommer 2021 vom Hamburger SV nach Düsseldorf gewechselt, in der vergangenen Saison erzielte er acht Tore und bereitete 15 Treffer vor.