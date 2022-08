Klagenfurt und Ried wollen Schwung mitnehmen

APA/EXPA/ROLAND HACKL

Ein Duell auf Augenhöhe

Austria Klagenfurt und die SV Ried wollen im direkten Duell am Samstag (17.00 Uhr) in der vierten Runde der Bundesliga ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Während die Innviertler zuletzt in Unterzahl gegen Sturm ein 1:1 erkämpften, holten die Klagenfurter mit zwei Toren in der Nachspielzeit bei der WSG Tirol (2:2) den ersten Punkt. "Klagenfurt ist auf Augenhöhe mit uns. Es wird ein sehr enges Spiel, die Tagesform wird entscheiden", sagte Rieds Trainer Christian Heinle.

Besonders die zweite Halbzeit gegen den Vizemeister soll in Ried für Auftrieb sorgen, auch die Auswärtsschwäche der vergangenen Saison, als die Oberösterreicher in 16 Spielen nur acht Punkte holten, will die Heinle-Elf in Klagenfurt ablegen. "Es wird sicher kein einfaches Spiel. Aber wir wissen, dass wir mit einem Sieg nach Hause fahren können, wenn wir unser Spiel durchziehen. Wir müssen auch auswärts daran glauben, was wir können", sagte Rieds Innenverteidiger Tin Plavotić.

Spielerisch schätzt Plavotic die Rieder stärker ein, "und wenn wir es auf den Platz bringen, werden wir als Sieger nach Hause fahren", sagte der 25-Jährige. Allerdings seien die Klagenfurter immer für eine Überraschung gut. Die letzten beiden Liga-Partien endeten in der Vorsaison jeweils 1:1. Austria-Trainer Peter Pacult hofft auf eine Leistungssteigerung seiner Elf. "Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert und das wird auch gegen Ried nötig sein, um etwas mitnehmen zu können", sagte er.

Die Kärntner bräuchten "eine sehr konzentrierte Leistung von der ersten bis zur letzten Minute", müssten in der Defensive kompakt stehen und mutig nach vorne spielen. "Gelingt uns das, dann werden wir die Chancen bekommen, um das Match für uns zu entscheiden", sagte der Wiener.

