United-Blamage in Brentford - City souverän

APA/AFP

Manchester City gab sich keine Blöße

Der englische Rekordmeister Manchester United hat mit Superstar Cristiano Ronaldo einen kapitalen Fehlstart in die Premier League hingelegt. Die "Red Devils" gingen unter der Leitung des neuen Trainers Erik ten Hag nach dem enttäuschenden Auftakt-1:2 gegen Brighton & Hove Albion am Samstagabend beim Brentford FC chancenlos mit 0:4 (0:4) unter. Nach der Blamage in London wartet in der dritten Runde (22. August) Vizemeister Liverpool als nächster Gegner.

>> Spielbericht: Brentford FC gegen Manchester United

Das Spiel im Brentford Community Stadium war bereits nach 35 Minuten entschieden. Erst unterlief United-Goalie David de Gea bei einem Schuss von Joshua Da Silva (10.) ein katastrophaler Patzer, dann trafen Mathias Jensen (18.), Ben Mee (30.) nach einem Eckball und Bryan Mbeumo (35.) im Konter. Während die "Bees" alle ihre Chancen nutzten, setzte Ronaldo, der gegen Brighton als "Joker" insgesamt 37 Minuten gespielt hatte, in 90 Minuten nur wenige Akzente. Für Brentford, das zum Auftakt ein 2:2 bei Leicester City holte, war es der erste Ligasieg gegen United seit 1937.

City setzt sich erneut durch

Manchester City hat in der englischen Premier-League den zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren. Beim klaren 4:0 gegen Aufsteiger Bournemouth war der Meister ungefährdet.

>> Spielbericht: Manchester City gegen AFC Bournemouth

Bereits zur Halbzeitpause war die Partie nach Toren von Ilkay Gündogan (19.), Kevin De Bruyne (31.) und Phil Foden (37.) entschieden. Arsenal - heuer im Anwärterkreis auf die begehrten vier Champions-League-Plätze - besiegte Leicester City 4:2 (2:0) und hält ebenfalls bei sechs Punkten.

Southampton erkämpft sich Punkt

Der von City verpflichtete Brasilianer Gabriel Jesus glänzte für die "Gunners" in der Londoner Hitze mit einem Doppelpack (23., 35.) und den Vorlagen zu den Toren von Granit Xhaka (55.) und Gabriel Martinelli (75.). Auf der Gegenseite besorgten William Saliba per Eigentor (53.) und James Maddison (74.) jeweils zweimal einen Anschlusstreffer.

Southampton mit dem laut Medien unter Druck stehenden Trainer Ralph Hasenhüttl kämpfte sich nach einem 0:2 gegen Leeds United noch zum ersten Saisonpunkt (2:2). Vizemeister Liverpool ist erst am Montag vor heimischem Publikum gegen Crystal Palace gefordert.

apa