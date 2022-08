Fix: Bayern-Profi wechselt zu Excelsior Rotterdam

IMAGO/Mladen Lackovic

Adrian Fein (M.) verlässt den FC Bayern

Der gebürtige Münchner Adrian Fein verlässt den deutschen Rekordmeister FC Bayern und wechselt in die niederländische Eredivisie zu Excelsior Rotterdam.

Das teilten die Münchner am Mittwochabend mit. Der 23 Jahre alte Offensivspieler kam bei Bayern nie zum Zuge und wurde stattdessen mehrmals verliehen, zuletzt an Dynamo Dresden.

Adrian Fein vom FC Bayern zu Excelsior Rotterdam.



Alles Gute für die Zukunft, Adrian! 🔴⚪ — FC Bayern München (@FCBayern) 24. August 2022

"Adrian ist in jungen Jahren zu uns gekommen und wurde auf dem Campus zum Profi ausgebildet. Er hat in den letzten Jahren als Leihspieler wertvolle Erfahrungen gesammelt und ist nun bereit für den nächsten Schritt in seiner Karriere", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.