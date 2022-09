VfL bejubelt Brand, Bayern siegt locker

Ausgerechnet Jule Brand hat den deutschen Fußball-Meister und Pokalsieger VfL Wolfsburg bei der TSG Hoffenheim zu einem hart erkämpften Sieg in der Frauen-Bundesliga geschossen. Die eingewechselte Nationalspielerin, die im Sommer aus Hoffenheim zum VfL gekommen war, erzielte beim 2:1 (0:1)-Erfolg vor 7109 Zuschauern erst in der 89. Minute das Siegtor.

Am Sonntag feierte Vizemeister Bayern München durch ein 3:0 (0:0) gegen Werder Bremen den ersten Saisonsieg. Den Dreier brachten Nationalspielerin Giulia Gwinn (45.+1), Jovana Damnjanovic (86.) und Linda Dallmann (90.+1) mit ihren Treffern unter Dach und Fach.

In den weiteren Spielen gewann Eintracht Frankfurt 4:2 (1:1) beim SC Freiburg, Turbine Potsdam unterlag dem MSV Duisburg 0:3 (0:1), und die SGS Essen besiegte Aufsteiger SV Meppen mit 1:0 (0:0). Die Tabelle führen Wolfsburg und Bayer Leverkusen mit je sechs Punkten an.

"Es war ein schönes Gefühl, wieder hier in Hoffenheim zu sein. Dass wir die drei wichtigen Punkte mitgenommen haben, ist umso schöner", sagte Brand in der ARD.

Bis zur 85. Minute lag Wolfsburg nach einer direkt verwandelte Ecke von Katharina Naschenweng (14.) sogar in Rückstand, dann aber leitete die Niederländerin Jill Roord im großen Stadion der Männer mit ihrem Ausgleich die späte Wende ein.

1,45 Millionen Fußballfans verfolgten die Live-Übertragung in der ARD. Der Marktanteil betrug 8,7 Prozent. Hoffenheim wartet noch auf den ersten Zähler. Die 19 Jahre alte Brand, die erst in der 69. Minute eingewechselt worden war, hatte in der 78. Minute bereits die Latte getroffen.

In der vergangenen Saison hatte Wolfsburg in Hoffenheim ebenfalls Probleme gehabt und sogar verloren - es blieb die einzige Niederlage der gesamten Saison.