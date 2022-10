Disziplinierte Frankfurter stoppen Union Berlin

IMAGO/Fotostand / Racocha

Eintracht Frankfurt fügte Union Berlin die erste Saisonniederlage zu

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hat Tabellenführer Union Berlin die erste Saisonniederlage zugefügt. Die Eisernen verloren 0:2 (0:2) bei den Hessen.

Oliver Ruhnert redete nicht lange um den heißen Brei herum. "Wir haben zu viele Fehler gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit. Wir haben den Gegner eingeladen", kommentierte der Manager von Tabellenführer Union Berlin bei "Sky" die erste Saisonpleite in der Fußball-Bundesliga. Die Köpenicker verloren 0:2 (0:2) bei Eintracht Frankfurt.

"Wir waren nicht so im Spiel, es war nicht das Union, was wir sein und wie wir punkten wollen", ergänzte Ruhnert. WM-Held Mario Götze (12.) und Jesper Lindström (42.) schossen die starken Hessen in die Spitzengruppe - und beendeten den Erfolgslauf von Union auf nationaler Ebene.

Drei Tage nach der Vertragsverlängerung von Fischer kamen die Köpenicker kaum zur Entfaltung, auch nach Gelb-Rot gegen den starken Frankfurter Randal Kolo Muani (68., wiederholtes Foulspiel) nicht.

Sonderlob für Kevin Trapp

Ein Sonderlob zollte derweil bei "Sky" Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche seinem Keeper Kevin Trapp, der wieder einmal ein starker Rückhalt seines Teams gewesen war: "Kevin ist seit Wochen und Monaten der beste deutsche Torwart." Eine Einschätzung von Krösche auch mit Blick auf die WM in Katar, bei der Bayern-München-Star Manuel Neuer eigentlich als Nummer eins gesetzt sein sollte.

Die Blicke waren aber am Samstag vor allem auf "Eisern Union" gerichtet, den Überraschungs-Spitzenreiter. Durch die Verlängerung mit Fischer hatte Union am Mittwoch zunächst ein weiteres positives Zeichen gesetzt.

Vor 50.500 Fans erwischten die Gäste aber einen denkbar ungünstigen Start. Nach kontrolliertem Beginn wurden die Berliner eiskalt erwischt, Götze vollendete gleich den ersten Angriff der Eintracht nach Vorarbeit von Kolo Muani, der zuvor alle Gegner stehen gelassen hatte.

Union tat sich mit dem Rückstand schwer, das gefürchtete Umschaltspiel kam kaum zum Vorschein - Fischer konnte nicht zufrieden sein. Das Team von Trainer Oliver Glasner machte vor dem Champions-League-Duell am Dienstag (21:00 Uhr) mit Tottenham Hotspur einen guten Eindruck, verpasste durch Luca Pellegrini (22.) aber den zweiten Treffer.

Union Berlin zu ungefährlich

Bis auf einen Distanzschuss (28.) von Janik Haberer blieb Fischers Team vor der Pause blass und lag verdient hinten. Frankfurt ließ sich offensiv dagegen immer wieder etwas einfallen: Pellegrini (36.) traf zunächst die Latte, ehe Lindström einen traumhaften Sololauf mit der Zwei-Tore-Führung krönte.

Union wurde im zweiten Durchgang aktiver, Fischers Elf erspielte sich aber dennoch aufgrund der disziplinierten Frankfurter weiter nur selten gefährliche Situationen. Nach einem der wenigen guten Angriffe rettete Trapp gegen Haberer, den Nachschuss setzte Niko Gießelmann drüber (55.).

Fischer reagierte und brachte Sven Michel, Paul Seguin und Kevin Behrens für mehr Offensivpower in der Schlussphase. Nach Kolo Muanis Platzverweis schöpften die Gäste dazu noch einmal Hoffnung. Frankfurt sorgte über Konter aber immer wieder für Entlastung.