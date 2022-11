Frankfurt muss in Hoffenheim ohne Kapitän Rode ran

IMAGO/Ulrich Wagner

Sebastian Rode fehlt seiner Eintracht verletzungsbedingt

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim auf Kapitän Sebastian Rode verzichten.

"Er wird nicht dabei sein. Es ist eine Mischung aus Wadenproblemen und einer Vorsichtsmaßnahme", sagte Trainer Oliver Glasner vor dem Spiel am Mittwoch (20:30 Uhr/Sky) und ergänzte: "Ich möchte ihn am Sonntag unbedingt zur Verfügung haben."

Im letzten Pflichtspiel des Jahres am Sonntag steht für den Europa-League-Sieger noch das Rhein-Main-Derby beim FSV Mainz 05 an. Gegen Hoffenheim peilt Glasner zunächst aber den zweiten Ligasieg in Folge an.

"Wir sind in einer sehr guten Phase, die Mannschaft macht einen guten Eindruck", sagte Glasner: "Wir möchten unsere Stärken einsetzen, um den nächsten Dreier einzufahren." Aber mit Hoffenheim erwarte "uns ein spielstarker Gegner".

Im Rahmenprogramm des letzten Heimspiel des Jahres soll Publikumsliebling Martin Hinteregger, der den Verein im Sommer verlassen hatte, noch offiziell verabschiedet werden.