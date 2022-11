ÖFB-Team seit 1960 gegen Italien ohne Sieg

JUSTIN TALLIS, APA

Sasa Kalajdzic nach dem EM-Achtelfinale gegen Italien

Österreichs Nationalteam ist gegen Italien seit 1960 sieglos. In den 14 seither ausgetragenen Partien gegen die "Azzurri" gab es drei Remis und elf Niederlagen. Beim bisher letzten Duell im Juni 2021 unterlagen die Österreicher dem späteren Europameister im EM-Achtelfinale nur knapp mit 1:2 nach Verlängerung. ÖFB-Torschütze Sasa Kalajdzic fehlt in der Neuauflage am Sonntag im Ernst-Happel-Stadion in Wien wegen seiner langwierigen Knieverletzung.

Es wird das 39. Länderspiel zwischen Österreich und Italien. Dass sich die Gesamtbilanz für Österreich mit 13 Siegen und acht Remis bei 17 Niederlagen gar nicht so schlecht liest, ist vor allem der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg geschuldet. Nach 1945 setzte sich die ÖFB-Auswahl in 21 Partien gegen den südlichen Nachbarn nur noch viermal durch - bei 14 Niederlagen. Der bisher letzte volle Erfolg gelang dank Toren von Erich Hof und Ernst Kaltenbrunner im Dezember 1960 in Neapel (2:1).

Zu Hause sieht Rot-Weiß-Rot seither besonders schlecht aus. In fünf Heimspielen gegen Italien nach 1960 kassierten die Österreicher vier Niederlagen. Einziges Remis war ein 0:0 im Juni 1974. Damals forderte das ÖFB-Team von Leopold Stastny die Italiener in deren unmittelbarer WM-Vorbereitung vor 50.000 Zuschauern im Wiener Prater mit einer starken Vorstellung. Ein Treffer gegen Startorhüter Dino Zoff gelang in dieser Partie aber auch Hans Krankl nicht.

Österreichs Länderspiel-Bilanz gegen Italien: 38 Spiele - 13 Siege, 8 Remis, 17 Niederlagen (58:49 Tore)

Die Spiele im Detail (wenn nicht anders angegeben Freundschaftsspiele):

1912 Stockholm: Österreich - Italien 5:1 (Olympia)

1912 Genua: Italien - Österreich 1:3

1913 Wien: Österreich - Italien 2:0

1914 Mailand: Italien - Österreich 0:0

1922 Mailand: Italien - Österreich 3:3

1923 Wien: Österreich - Italien 0:0

1924 Genua: Italien - Österreich 0:4

1927 Bologna: Italien - Österreich 0:1

1928 Rom: Italien - Österreich 2:2

1929 Wien: Österreich - Italien 3:0

1931 Mailand: Italien - Österreich 2:1

1932 Wien: Österreich - Italien 2:1

1934 Turin: Italien - Österreich 2:4

1934 Mailand: Italien - Österreich 1:0 (WM-Halbfinale)

1935 Wien: Österreich - Italien 0:2

1936 Rom: Italien - Österreich 2:2

1937 Wien: Österreich - Italien 2:0

1946 Mailand: Italien - Österreich 3:2

1947 Wien: Österreich - Italien 5:1

1949 Florenz: Italien - Österreich 3:1

1950 Wien: Österreich - Italien 1:0

1956 Genua: Italien - Österreich 2:1

1958 Wien: Österreich - Italien 3:2

1960 Neapel: Italien - Österreich 1:2

1962 Wien: Österreich - Italien 1:2

1963 Wien: Österreich - Italien 0:1

1963 Turin: Italien - Österreich 1:0

1966 Mailand: Italien - Österreich 1:0

1970 Wien: Österreich - Italien 1:2 (EM-Qualifikation)

1971 Rom: Italien - Österreich 2:2 (EM-Qualifikation)

1974 Wien: Österreich - Italien 0:0

1978 Buenos Aires: Österreich - Italien 0:1 (WM-Zwischenrunde/2. Gruppenphase)

1986 Udine: Italien - Österreich 2:1

1989 Wien: Österreich - Italien 0:1

1990 Rom: Italien - Österreich 1:0 (WM-Gruppenphase)

1998 Paris: Italien - Österreich 2:1 (WM-Gruppenphase)

2008 Nizza: Italien - Österreich 2:2

2021 London: Italien - Österreich 2:1 n.V. (EM-Achtelfinale)