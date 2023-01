Wöber verletzt sich bei Startelf-Debüt

APA/AFP

Wöber verletzte sich bei FA-Cup-Sieg von Leeds

Maximilian Wöber hat sich bei seinem ersten Startelf-Einsatz für Leeds United verletzt.

Der österreichische Teamspieler musste am Mittwoch beim 5:2-Heimsieg im Wiederholungsspiel der dritten FA-Cup-Runde gegen Cardiff City in der 57. Minute offenbar mit einer Knieverletzung ausgetauscht werden. Davor hatte der Ex-Salzburg-Profi eine solide Leistung in der Innenverteidigung abgeliefert.

