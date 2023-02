Last-Minute-Tor rettet Magdeburg im Kellerduell

IMAGO/Christian Schroedter

Der 1. FC Magdeburg glich in letzter Minute gegen den KSC aus

Ein Last-Minute-Tor von Daniel Elfadli in der fünften Minute der Nachspielzeit rettete dem 1. FC Magdeburg beim 1:1 (0:1) gegen den Karlsruher SC einen Punkt. Der FCM bleibt trotzdem Tabellenletzter, der KSC ist Vierzehnter.

Rechtsverteidiger Sebastian Jung erzielte bereits nach drei Minuten das 1:0 für die Gäste, die die Chance verpassten, erstmals seit Anfang Oktober wieder als Sieger vom Platz zu gehen.

Beflügelt von der frühen Führung waren die Gäste zu Beginn das aktivere Team, dem SCM fiel im Offensivspiel nicht viel ein. Ein Abschluss von KSC-Innenverteidiger Christoph Kobald wurde gerade noch geblockt (19.).

Beide Teams neutralisierten sich in der Folge, der KSC ließ viele gute Kontergelegenheiten in der zweiten Halbzeit ungenutzt. In der Schlussphase hatten die Magdeburger das Glück beim Ausgleichstor auf ihrer Seite.