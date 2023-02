Ried holt Lutovac und Nachwuchsstürmer Kordic

APA/TOBIAS STEINMAURER

Ried-Sportdirektor Reifeltshammer war am Transferschlusstag aktiv

Die SV Ried hat sich am Montag kurz vor Transferschluss in der Bundesliga mit zwei Offensivspielern verstärkt. Der serbische Flügelspieler Aleksandar Lutovac kommt ablösefrei von Partizan Belgrad, der österreichische U18-Nationalstürmer Stefan Kordic für eine nicht näher genannte Summe vom Zweitligisten Kapfenberger SV. Beide Spieler erhielten laut Clubangaben einen Vertrag bis Saisonende 2023/24 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Lutovac hat für Partizan bereits in der Europa League und in der Conference League gespielt, der 25-Jährige kam beim Traditionsclub zuletzt aber häufig nicht über die "Joker"-Rolle hinaus. "Er macht uns in der Offensive noch variabler", meinten Rieds Sportvorstand Wolfgang Fiala und Sportdirektor Thomas Reifeltshammer. Der 17-jährige Kordic hätte ihren Angaben zur Folge auch mehrere internationale Angebote erhalten. "Er ist ein Spieler mit viel Potenzial. Wir wollen ihn langsam an die Profi-Mannschaft heranführen." Für Kapfenberg waren Kordic in 14 Profi-Einsätzen zwei Tore gelungen.

apa