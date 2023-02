Sabitzer gewinnt ÖFB-Duell mit Wöber

APA/AFP

Sabitzer gewann mit ManUnited in Leeds

Marcel Sabitzer hat mit Manchester United das Österreicher-Duell in der englischen Premier League für sich entschieden. Der Steirer gewann mit dem Rekordmeister auswärts gegen Maximilian Wöbers Leeds United 2:0, Torschützen waren Marcus Rashford per Kopf (80.) und Alejandro Garnacho (85.). Erst am vergangenen Mittwoch hatten sich beide Clubs im Old Trafford mit einem 2:2 getrennt. Sowohl Sabitzer als auch Wöber spielten am Sonntag durch.

Der Leeds-Verteidiger leitete kurz vor der Pause mit einem Fehlpass eine Top-Chance von Bruno Fernandes ein, der Portugiese scheiterte jedoch an Goalie Illan Meslier. United schob sich durch den Sieg bis auf fünf Punkte an Spitzenreiter Arsenal heran, hat aber zwei Partien mehr als die "Gunners" ausgetragen. Leeds befindet sich als 17. mitten im Abstiegskampf.

apa