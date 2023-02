Kapfenberg gewinnt, Amstetten mit Remis

GEPA pictures/ Johannes Friedl

SOCCER - 2. Liga, Kapfenberg vs Young Violets

Der Tabellenletzte Kapfenberger SV hat am Samstag in der 2. Liga einen Sieg eingefahren. Die Obersteirer setzten sich vor eigenem Publikum gegen den Vorletzten Young Violets mit 4:2 durch und liegen damit nur noch drei Punkte hinter den Jung-Austrianern. SKU Amstetten erreichte daheim gegen den FC Dornbirn nach einem 1:3-Rückstand noch ein 3:3.

Beim Kellerduell in Kapfenberg stellten die Young Violets dank Florian Fischerauer (8.) auf 1:0. Dann aber gelang dem Schlusslicht die Wende - David Heindl (20.), Mark Grosse (40.), Mario Grgic (64.) und Mohamed Kone (85.) fixierten den dritten Saisonsieg des KSV. Das zweite Young-Violets-Tor durch Martin Pecar (88.), der unmittelbar danach Gelb-Rot sah, war nur noch Resultatskosmetik.

Amstetten holt ein 1:3 auf

Die Dornbirner gingen in Amstetten durch einen von Gustavo Balotelli verwandelten Elfmeter in Führung (6.). Nach dem Ausgleich von Stefan Feiertag ebenfalls per Strafstoß (32.) brachte ein Doppelschlag von Sebastian Santin (36., 70.) die vermeintliche Entscheidung zugunsten der Gäste. Zwei Tore von Sebastian Leimhofer (74., 90.) bescherten den Niederösterreichern aber noch einen Punkt. Dornbirn, nach dem Ausschluss von Stefan Goldnagl ab der 76. Minute in Unterzahl, ist damit weiterhin Zehnter, Amstetten liegt auf Rang acht.

Abgeschlossen wird die 17. Runde am Sonntag mit dem Duell Sturm Graz II - SKN St. Pölten. Die Niederösterreicher würden mit einem Erfolg wieder die Tabellenführung von Blau-Weiß Linz übernehmen, das sich am Freitag bei Vorwärts Steyr 4:0 durchgesetzt hatte.

apa