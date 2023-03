Lustenau freut sich auf neues Reichshofstadion

Architektur Bernardo Bader Architekten mit Architekt Walter Angonese Visualisierungen Filippo Bolognese Images

So soll das neue Lustenau-Stadion aussehen.

Bald werden im Lustenauer Reichshofstadion anstelle der Kicker die Bagger die Hauptrolle spielen.

Der geplante Termin für den Baustart wird eingehalten. "Die Gemeinde-Verantwortlichen haben uns die Einhaltung des Zeitplans zugesichert. Mitte November werden die Bagger im Reichshofstadion auffahren, spätestens im Sommer 2025 kann das neue Wohnzimmer für den Fußball mit 3.094 Sitzplätzen und 2.044 Stehplätzen bezogen werden", erklärte Lustenaus Vorstandssprecher Bernd Bösch.

Die Architekten Bernardo Bader und Walter Angonese veröffentlichten am Mittwoch neue Renderings des geplanten Stadions, womit man einen Eindruck bekommt, wie die neu gestaltete Arena aussehen soll. "Lustenau bekommt mit diesem Projekt nicht nur ein bundesligataugliches Stadion, sondern auch eine weithin sichtbare Landmark in der länderübergreifenden Region Rheintal. Das gibt ein ganz neues Stadionerlebnis und einen starken Impuls für den Fußball in Lustenau", verlautete Bösch. Die Projektleitung der Gemeinde bereitet gerade die Ausschreibungsunterlagen vor, planmäßig werden die ersten Ausschreibungen im Mai veröffentlicht.

apa