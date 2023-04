KSV mit 2. Sieg in Folge, auch Vienna jubelt

GEPA pictures/ David Geieregger

Auch gegen Liefering gab es für Kapfenberg drei Punkte.

Der Kapfenberger SV schreibt im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Liga derzeit weiter positive Schlagzeilen. Die Steirer setzten sich am Samstag in der Red Bull Arena beim FC Liefering mit 3:1 durch, fuhren den zweiten Sieg in Folge ein und gaben die am Freitag geerbte "Rote Laterne" gleich wieder an die Young Violets Austria Wien zurück. Der Rückstand des drei Partien ungeschlagenen KSV auf die Nichtabstiegszone beträgt nach der 21. Runde nur drei Punkte.

Lieferings frühe Führung durch Dijon Kameri (22.) glich Lucho (28.) schnell aus. Danach vergab Mark Grosse zunächst einen Elfmeter (39.), ehe Christoph Pichorner seine Sache gleich zweimal (43., 94.) vom Elfmeterpunkt besser machte und damit die Entscheidung herbeiführte. Die Kapfenberger liegen nun nur noch sieben Punkte hinter den zehntplatzierten "Jungbullen".

Ebenfalls drei Punkte holte sich die auf Rang fünf liegende Vienna. Die Döblinger behielten dank Toren von Lukas Grozurek (22.), Thomas Kreuzhuber (41.) und Itamar Noy (48.) gegen den FC Dornbirn knapp mit 3:2 die Oberhand. Die Vorarlberger sind einen Zähler vor Liefering Neunter.

apa