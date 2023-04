Bayer weiterhin ohne Torjäger Schick

IMAGO/Laci Perenyi

Schick fehlt der Werkself gegen Frankfurt

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen kann auch im Verfolgerduell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt nicht auf den tschechischen Torjäger Patrik Schick zurückgreifen.

"Er braucht ein bisschen mehr Zeit. Wir wollen die richtige Entscheidung im richtigen Moment treffen", sagte Trainer Xabi Alonso am Freitag über den Langzeitverletzten.

Der spanische Coach schätzt die Frankfurter sehr, die Mannschaft "gehört zu den besten in der Liga, aber wir sind sehr gut vorbereitet. Ich habe das Gefühl, die Mannschaft ist bereit".

Alonso will den Aufwärtstrend seines Teams in den letzten Wochen gegen die Hessen fortsetzen und im Kampf um einen Europacupplatz die Ausgangsposition weiter verbessern. Mit einem Sieg kann Bayer an der Eintracht in der Tabelle vorbeiziehen und Platz sechs belegen.