Duisburg verpasst Befreiungsschlag

IMAGO/Revierfoto

Der MSV Duisburg konnte die Führung nicht halten

Ein Eigentor hat Fußball-Drittligist MSV Duisburg um den erhofften Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt gebracht.

Durch Sebastian Mais Treffer ins falsche Tor zum 2:2 (2:2)-Endstand im Westduell bei Viktoria Köln sind die Meidericher nach holpriger Vorbereitung schon seit sechs Spielen sieglos und für mehrere Rivalen in der Abstiegszone immer noch in Sichtweite. Köln festigte durch das Remis seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte.

Marlon Frey (4.) und Marvin Knoll (17.) hatten den früheren Vizemeister in der Anfangsphase vermeintlich schon auf die Siegerstraße gebracht. Kurz nach dem Kölner Anschlusstreffer durch Robin Meißner (30.) allerdings zielte Mai in die verkehrte Richtung.

Nach der Pause gelang den Gästen auch in der Schlussphase trotz Überzahl nach einer Roten Karte für Moritz Fritz (84., Notbremse) ebenso wenig ein weiteres Tor wie den Platzherren.

Wegen Anreiseproblemen des MSV-Trosses hatte der Anpfiff für die Begegnung um zehn Minuten verschoben werden müssen. Der Zug der Zebras war nach nach kurzer Fahrt mit Verspätung in der Domstadt angekommen.