HSV vs. Stuttgart: Schweigeminute für toten Jugendspieler

AFP/SID/INA FASSBENDER

Der VfB Stuttgart hält vor dem Spiel gegen den HSV eine Schweigeminute ab

Nach dem gewaltsamen Tod eines 15 Jahre alten Fußballers aus Berlin wird es am Abend vor dem Relegations-Hinspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV (20:45 Uhr/Sat.1 und Sky) eine Schweigeminute geben. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) bekannt.

Der Jugendliche war am Mittwoch gestorben. Wie die Polizei mitteilte, erlag der Junge den Folgen seiner schweren Hirnverletzungen, die er am Pfingstsonntag bei einer Schlägerei bei einem Jugendturnier in Frankfurt am Main erlitten hatte.

Dem Spieler vom JFC Berlin war gegen den Kopf und den Hals geschlagen worden. Der mutmaßliche Täter ist ein 16 Jahre alter Spieler einer französischen Mannschaft.