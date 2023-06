Sabitzer zum WAC, Entrup nach Hartberg

APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Sabitzer spielt künftig für den WAC

Thomas Sabitzer ist zum Bundesligisten WAC gewechselt und hat bei den Wolfsbergern einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2026 unterschrieben. Der 22-jährige Stürmer war in den vergangenen zwei Saisonen vom LASK an die WSG Tirol verliehen gewesen und verbuchte in der abgelaufenen Spielzeit in 23 Partien fünf Tore und fünf Vorlagen.

Der TSV Hartberg hat Mittelstürmer Maximilian Entrup von Ostligist FC Marchfeld geholt. Der 25-Jährige erhielt beim steirischen Fußball-Bundesligisten einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Entrup hat für Rapid und den SKN St. Pölten acht Bundesligaspiele absolviert und ist in der 2. Liga für FAC und Lafnitz auf 47 Einsätze gekommen.

apa