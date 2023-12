Nach Kreuzbandriss: Neymar verpasst Copa America

AFP/SID/PABLO PORCIUNCULA

Nächster Rückschlag für Neymar

Fußball-Superstar Neymar wird nach seinem Kreuzbandriss für die kommende Copa America ausfallen.

Wie Rodrigo Lasmar, der Arzt der brasilianischen Nationalmannschaft, beim Radiosender "Radio 98 FM" sagte, seien mindestens neun Monate zur vollständigen Genesung nach der schweren Knieverletzung nötig. Die Copa America, die vom 20. Juni bis zum 14. Juli in den USA steigt, komme daher zu früh.

"Es lohnt sich nicht, die Schritte zu überspringen, um ihn vorzeitig wieder fit zu machen und unnötige Risiken einzugehen", sagte Lasmar: "Wir müssen geduldig sein. Von einer Rückkehr vor neun Monaten zu sprechen, ist verfrüht."

Neymar hatte sich im Oktober bei der Niederlage in der WM-Qualifikation in Uruguay (0:2) einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen. Im November war der 31-Jährige, der seit Sommer bei Al Hilal in Saudi-Arabien unter Vertrag steht, erfolgreich operiert worden.