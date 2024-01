RB Leipzig verleiht Ilaix Moriba erneut nach Spanien

AFP/SID/JORGE GUERRERO

Ilaix Moriba wechselt leihweise von RB Leipzig zu Getafe

DFB-Pokalsieger RB Leipzig hat Mittelfeldspieler Ilaix Moriba an den spanischen Erstligisten FC Getafe ausgeliehen.

Wie der Klub am Montag mitteilte, soll der 20-Jährige bis zum Saisonende in Spanien bleiben. Bereits zwischen Januar 2022 und Juni 2023 hatte Moriba drei Halbserien in LaLiga verbracht, damals beim FC Valencia.

Der Nationalspieler Guineas, der derzeit beim Afrika-Cup in der Elfenbeinküste verweilt, war 2021 vom FC Barcelona für etwa 16 Millionen Euro zu den Sachsen gewechselt.

Mit bislang sechs Einsätzen bei den RB-Profis blieb ihm der Durchbruch aber noch verwehrt.