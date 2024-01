Werder-Coach reagiert auf Borre-Poker

IMAGO/Laci Pernyi/SID/IMAGO/Laci Perenyi

Werner will weiter mit Borre arbeiten

Ole Werner hat gelassen auf die Transfergerüchte um seinen Stürmer Rafael Borre reagiert.

"Das sind Dinge, die in jeder Transferperiode passieren", sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen vor der Partie beim VfL Bochum am Sonntag (15:30 Uhr/DAZN): "Wir sind im Gespräch mit ihm, aber wir haben uns klar positioniert. Es ist nicht so, dass er das nicht versteht."

Laut Medienberichten peilt Borre, der bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag steht, einen Wechsel zum brasilianischen Erstligisten Internacional Porto Alegre noch im Winter an. Die Frankfurter würden diesem dem Vernehmen nach nicht im Wege stehen. Borre ist allerdings bis Sommer an den SV Werder ausgeliehen, der einen Transfer bislang ablehnt und dazu auch berechtigt ist.

Der 28 Jahre alte Kolumbianer würde sich trotz seiner unklaren Zukunft professionell verhalten, betonte Werner. "Er war die ganze Woche auf dem Platz, macht sein Ding. Er bereitet sich professionell auf das Spiel in Bochum vor und ich habe keine Veränderung bei ihm festgestellt", sagte der 35-Jährige: "Es zeichnet einen Profi aus, dass er das eine von dem anderen trennen kann und das gelingt Rafa im Moment sehr gut."

Die Aufgabe in Bochum geht der Coach optimistisch an - trotz der peinlichen 1:3-Testspielpleite gegen Eintracht Braunschweig am vergangenen Sonntag. "Ich freue mich auf das Spiel, in dem Wissen, dass es eine heiße Aufgabe wird", sagte Werner: "Bochum ist ein außergewöhnliches Stadion, das eine gewisse Wucht entfalten kann, weil es eben so eng ist."