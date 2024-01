Timo Werner hat "sehr viel Spaß" bei Tottenham-Debüt

Andrew Yates, dpa

Timo Werner (2.v.r.) gelang ein erfolgreiches Debüt im Tottenham-Trikot

Fußball-Nationalspieler Timo Werner hat nach seinem erfolgreichen Debüt für Tottenham Hotspur in der englischen Premier League vom Klub und seinen neuen Mitspielern geschwärmt. Die Gründe dafür sind aus Sicht des 27-Jährigen einfach.

"Es sind hier die optimalen Bedingungen vom ganzen Umfeld her, um wieder happy zu sein, um wieder die Leistung zu bringen, die ich leisten kann", sagte der 27-Jährige nach dem 2:2 (1:2) bei Manchester United dem TV-Sender "Sky".

Werner bereitete den zweiten Tottenham-Treffer durch Rodrigo Bentancur vor. "Ich habe einfach gemerkt, dass der Spaß wieder zurückkommt und das hat heute sehr viel Spaß gemacht", sagte er.

Timo Werner will sich über Tottenham für das DFB-Team empfehlen

Werner war in der vergangenen Woche auf Leihbasis von RB Leipzig bis Saisonende zum Klub aus Nord-London gewechselt. Seinen zuvor letzten Einsatz in der Premier League absolvierte er am 7. Mai 2022 im Trikot des FC Chelsea.

Die Spurs-Taktik "mit mir links oder in der Mitte und mit dem Offensivfußball, passt das wie die Faust aufs Auge", sagte Werner. Das Zusammenspiel mit seinem neuen Team funktioniere schon sehr gut. "Das gibt mir sehr viel Vertrauen und ich weiß sehr zu schätzen, wie die mich heute schon eingesetzt haben."

Gegen Ende der Partie feierten einige Zuschauer den Stürmer sogar mit "Timo, Timo"-Rufen. "Es macht einfach sehr, sehr viel Spaß und wenn die Leute das - vor allem mit meiner Chelsea-Vergangenheit - so honorieren und sehen, dass man alles gibt für den neuen Klub, dann ist das sehr schön", schwärmte Werner, der sich in England auch für einen Platz im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Heim-EM empfehlen will.