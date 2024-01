Olmo vor Startelf-Comeback bei RB Leipzig?

AFP/SID/RONNY HARTMANN

Dani Olmo könnte wieder von Beginn an für RB Leipzig auflaufen

Starspieler Dani Olmo könnte im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen sein Startelf-Comeback für RB Leipzig geben.

Die Möglichkeit eines Einsatzes des Spaniers von Beginn an sei am Samstag (18:30 Uhr) da, wie Trainer Marco Rose am Donnerstag mitteilte. Olmo war am vorigen Samstag gegen Eintracht Frankfurt (0:1) erstmals seit seiner Schulterverletzung für rund 25 Minuten eingewechselt worden.

"Eine Trainingswoche mehr in den Beinen bedeutet mehr Spielzeit", sagte Rose, der die Bedeutung Olmos betonte: "Spieler dieser Qualität hast du nicht oft – nicht in der Bundesliga, nicht in der Premier League, nicht in der Primera Division und nicht in der Serie A. Das ist einfach ein außergewöhnlicher Fußballer mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, der Spiele bestimmen und alleine entscheiden kann."