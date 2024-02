1:1 - Salzburg und Sturm teilen sich die Punkte

APA/KRUGFOTO

Ein Ratkov-Treffer reichte Salzburg am Ende nicht zum Sieg

Red Bull Salzburg hat es zum Frühjahrsauftakt der Bundesliga verabsäumt, seine Tabellenführung auszubauen. Der Serienmeister verspielte am Freitag im Schlager gegen seinen ersten Verfolger Sturm Graz den Sieg. Nach einem 1:1 (1:0) beträgt der Vorsprung vier Runden vor Ende des Grunddurchganges sowie der folgenden Punkteteilung weiter zwei Zähler. Kiteishvili (80.) glich im Finish Salzburgs durch Ratkov erzielte Führung (15.) aus.

Salzburg-Trainer Gerhard Struber setzte vor 15.239 Zuschauern wie beim Cupauftakt gegen den LASK (3:2) auf die in der Wintervorbereitung einstudierte Dreier-Abwehrkette. In deren Zentrum ersetzte mit dem ÖFB-Internationalen Daniliuc ein gelernter Innenverteidiger Gourna-Douath, für den auch im defensiven Mittelfeld kein Platz war. Daniliuc, vorerst bis Saisonende von Salernitana geliehen, gab ein starkes Bundesliga- und Salzburg-Debüt.

Routinier Ulmer musste auf für ihn ungewohnter Position rechts außen aushelfen, weil Stammkraft Dedic wegen Oberschenkelproblemen ebenso nicht zur Verfügung stand wie die möglichen Alternativen Morgalla (krank) und Capaldo (verletzt). Ratkov erhielt in der Offensive den Vorzug gegenüber Sucic. Bei Sturm kehrte Wüthrich auf Kosten von Affengruber ins Abwehrzentrum zurück. Ansonsten vertraute Christian Ilzer der Formation vom Cup-Viertelfinale gegen die Wiener Austria (2:0).

Ratkov stellte nach einem Corner von Kjaergaard per Kopf mit gutem Luftstand auf 1:0. Der Serbe hatte wenige Minuten zuvor aus einer ähnlichen Situation erstmals angeklopft (11.). Salzburg diktierte die erste Hälfte. Ulmer prüfte mit einem Halbvolley Sturm-Goalie Jaros (24.), Gloukh schob den Ball nach Fernando-Zuspiel aus spitzem Winkel am langen Eck vorbei (43.). Sturm gab vor der Pause keinen Schuss aufs Tor ab. Arsenal-Leihstürmer Biereth hing ebenso wie sein Nebenmann Sarkaria in der Luft.

Sturm mit Steigerung nach der Pause

Die Grazer kamen mit geändertem Anlaufverhalten und einer Systemumstellung auf zwei defensive Mittelfeldspieler etwas besser aus der Kabine. Die größeren Chancen hatte aber weiter Salzburg. Gloukh zielte nach einer Einzelaktion zu ungenau (56.), Fernando vertändelte in guter Position (60.). Kjaergaards Abschluss landete bei Jaros (64.), auch im Eins-gegen-Eins mit Ratkov blieb die Liverpool-Leihgabe im Sturm-Tor der Sieger (72.). Den Matchball vergab Innenverteidiger Solet, der den Ball aus sieben Metern freistehend über das Tor jagte (78.).

Das rächte sich, als Sturm mit der ersten echten Torszene zuschlug. Nach Flanke des eingewechselten Johnston entwischte Kiteishvili seinem Bewacher Solet und traf per Flugkopfball aus fünf Metern. Schon beim 2:2 im ersten Saisonduell im September in Graz hatte der Georgier einen sehenswerten Treffer erzielt. Danach drängte Sturm sogar kurz auf das Siegestor. Ein letzter Salzburg-Freistoß von Sucic landete an der Außenstange (90.).

Salzburg ist damit in der Liga gegen Sturm sechs Heimspiele ungeschlagen. Acht der jüngsten neun Duelle mit den Grazern endeten mit einem Tor Unterschied oder Remis. Sturm hat auswärts in dieser Saison im nationalen Geschäft weiter nur ein Spiel verloren - im November beim LASK (1:3), der den Rückstand auf das Spitzenduo am Sonntag (17 Uhr) mit einem Heimsieg gegen Austria Klagenfurt auf drei beziehungsweise fünf Punkte verkürzen könnte.

apa