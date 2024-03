U21 für Moukoko als Wohlfühloase

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Youssoufa Moukoko kommt beim BVB kaum zum Zug

Für Youssoufa Moukoko wird die U21 nach schwierigen Wochen beim BVB zur Wohlfühloase. Auch am Freitag sind seine Tore gefragt.

Youssoufa Moukoko fühlte sich sofort wieder pudelwohl. Der 19-Jährige lachte viel bei seiner Rückkehr zur deutschen U21-Auswahl, schließlich ist das DFB-Team schon beinahe traditionell eine Wohlfühloase für den Torjäger.

"Hier bin ich am richtigen Ort", hatte der bei Borussia Dortmund zuletzt kaum noch eingesetzte Moukoko schon nach seinem torreichen Start in die EM-Qualifikation gesagt.

Die nackten Zahlen bei der U21 sprechen für sich: Zwölf Tore in elf Spielen bedeuten schon jetzt Platz sieben in der "ewigen" Torjägerliste des DFB-Teams. In der laufenden EM-Qualifikation liegt Moukoko mit sechs Treffern europaweit an der Spitze. Und so soll es weitergehen, am besten schon am Freitag (18.00 Uhr) in Chemnitz gegen den Kosovo.

"Youssoufa weiß, dass er bei uns eine wichtige Rolle einnimmt, er hat in den letzten Länderspielen gut gespielt und sehr viel getroffen", sagt DFB-Trainer Antonio Di Salvo.

Beim BVB sind andere Spieler gefragt

So oft, dass sogar die seit 1982 von Pierre Littbarski (18 Tore) gehaltene U21-Bestmarke nur noch eine Frage der Zeit sein dürfte - zumal der BVB-Profi theoretisch noch bis 2027 in der Mannschaft spielen kann.

Bei Borussia Dortmund dagegen kam Moukoko zuletzt kaum noch auf jene Spielpraxis, auf die Di Salvo so viel Wert legt. Nach den Joker-Toren gegen Darmstadt und Köln im Januar stand der Angreifer war zweimal in der Startelf, nutzte seine Chance aber nicht. Seither kommt Moukoko nur noch zu Kurz-Einsätzen.

Von einer Rückkehr in die A-Nationalmannschaft ist Moukoko, der schon bei der WM in Katar 2022 mitwirken durfte, daher auch weit entfernt. "Im Verein waren die letzten Wochen sehr schwierig, er hat wenig gespielt. Wir versuchen im Training, ihm viel Selbstvertrauen einzuhauchen, wir werden Abschlüsse trainieren", sagt Di Salvo.

Schon beim 3:0 im Hinspiel war Moukoko der entscheidende Mann, sein später Doppelpack (74./78.) brach den Bann. Inzwischen hat die deutsche U21 vier Siege in vier Spielen geholt, der Gruppensieg und damit die direkte Qualifikation für die EM 2025 sind in Reichweite.

Bis dahin wird Di Salvo versuchen, seinen Torgaranten mit viel Arbeit in Torlaune zu halten. Denn "einfach nur einen Knopf drücken", so einfach sei es dann doch nicht - auch nicht bei Youssoufa Moukoko.