Minamino beim Medizincheck in Liverpool

Wohl bald Teamkollegen: Takumi Minamino und Georginio Wijnaldum

Laut "BBC" absolviert Salzburgs Takumi Minamino am heutigen Mittwoch bereits den Medizincheck beim Liverpool FC.

Kolportiert wird eine Ablöse von rund 8,5 Millionen Euro. Minamino soll mit 1. Jänner 2020 bei den Reds angemeldet werden.

Minamino kann dank einer Regeländerung der UEFA beim amtierenden Champions-League-Sieger im Frühjahr auch wieder in der Königsklasse eingesetzt werden. Liverpool trifft dort im Achtelfinale auf Atlético.

In der Gruppenphase war Minamino für Salzburg gegen die Reds in beiden Spielen mit von der Partie gewesen und erzielte an der Anfield Road bei der 3:4-Niederlage ein Tor für die Bullen.

Der 24-jährige Japaner kickte seit Jänner 2015 für die Salzburger und kam auf 199 Pflichtspieleinsätze. Im japanischen Nationalteam ist Minamino schon länger eine Stammkraft und erzielte in der WM-Quali in den leztzten vier Spielen fünf Tore.

