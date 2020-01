Iago fehlt Augsburg zum Rückrundenstart

Alexandra Beier, getty

Iago fehlt dem FCA

Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss beim Start in die Rückrunde auf Linksverteidiger Iago verzichten.

Der 22-Jährige wurde für die brasilianische U23-Nationalmannschaft nominiert und tritt ab Mitte Januar in Kolumbien beim südamerikanischen Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Tokio an.

Das Turnier läuft bis 9. Februar, damit könnte Iago bei einem Finaleinzug der Selecao, die bei den Sommerspielen in Rio durch einen Finalsieg gegen Deutschland Gold gewonnen hatte, bis zu vier Rückrundenspiele verpassen.

In der Hinserie erzielte der Abwehrspieler bei sechs Einsätzen ein Tor.