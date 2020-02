Salzburg bereit für das Duell gegen den LASK

GEPA pictures/ Ulrich Gamel

Jesse Marsch ist sich der Bedeutung des Spiels gegen den LASK bewusst

Salzburg-Trainer Jesse Marsch hat sein Team mit Nachdruck auf den Auftaktschlager ins Bundesliga-Frühjahr gegen den LASK eingestellt. "Ich habe den Spielern gesagt, das ist für uns wie ein Champions-League-Spiel", betonte der US-Amerikaner bei einem Pressetermin am Mittwoch. Am Freitag verteidigt der Meister zu Hause gegen den ersten Verfolger Platz eins.

Zwei Zähler liegen zwischen den beiden Teilnehmern an der K.o.-Phase der Europa League. Marsch unterstrich zwei Tage vor dem Liga-Hit, dass er sich von den Linzern nur ungern von der Tabellenspitze stoßen lassen will. Auch wenn nach der Punkteteilung nach dem Grunddurchgang der Rückstand überschaubar wäre, hielt er fest: "Wichtig ist, wer den Vorteil hat." Seine Elf sei für das Aufeinandertreffen dementsprechend gerüstet. "Wir haben dieses Spiel seit zwei Monaten im Kopf. Wir sind bereit", bekräftigte Marsch.

Spiel praktisch ausverkauft

Die Red-Bull-Arena ist praktisch ausverkauft, über 17.000 Tickets sind weg, rund 100 noch zu haben. Salzburg ist mit acht Siegen und einem Remis aus neun Auftritten vor eigenem Publikum die Nummer eins in der Heimtabelle. Der LASK reist indes mit neun Dreiern in bisher neun Auswärtsspielen nach Wals-Siezenheim. Dies gelang zuvor nur der Wiener Austria in der Saison 1985/86. Die letzte Niederlage vor fremder Kulisse setzte es für die Athletiker am 12. Mai 2019 mit einem 1:2 gegen Salzburg.

Seit dem Bundesliga-Comeback der Linzer 2017 hat Salzburg von neun Duellen vier gewonnen, nur einmal - im April 2018 in Pasching (1:0) - siegte der LASK. Im Herbst gab es ein 2:2, wobei die Hausherren nach nicht einmal 20 Minuten schon 2:0 voran lagen. Salzburgs Doppeltorschütze Patson Daka sorgte in der 90. Minute für den Ausgleich des Serienmeisters.

Zlatko Junuzovic gab mit Blick auf die anstehenden vier Frühjahresduellen - neben der Meisterschaft trifft Salzburg auch im Cup-Halbfinale auf den LASK - zu Protokoll: "Es werden enge Spiele, das hat schon das Spiel in Pasching gezeigt, das sehr schwierig war. Es wird wieder sehr viele Zweikämpfe und einen Fight um jeden Meter geben. Darauf müssen wir vorbereitet sein."

