UEFA verbannt City aus Champions League

dpa

Manchester City wird für zwei Jahre aus der Champions League ausgeschlossen

Der englische Meister Manchester City ist wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay für die kommenden zwei Spielzeiten aus der Champions League ausgeschlossen worden.

Die UEFA greift hart durch und schließt Manchester City für die kommenden beiden Spielzeiten aus der Champions League aus. Zudem muss der Klub von Trainer Pep Guardiola eine Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Euro zahlen, teilte die Europäische Fußball-Union UEFA am Freitag mit. "Manchester City ist enttäuscht, aber von der heutigen Entscheidung nicht überrascht.", so der Verein in einem ersten Statement.

Falsche Angaben bei Sponsoreinnahmen

Der aktuelle Tabellenzweite der Premier League soll Einnahmen durch Sponsor "Etihad" in seinen offiziellen Angaben gegenüber der UEFA fälschlich nach unten korrigiert haben. So kam ein Großteil des Geldes nicht von der Airline, sondern über die "Abu Dhabi United Group" von Klub-Besitzer und Investor Mansou bin Zayed Al Nahyan. Die "Citizens" werden Berufung gegen das Urteil einlegen. Sollte die Sperre aufrecht bleiben, gilt sie für alle europäischen Bewerbe bis einschließlich der Saison 2021/22.

dpa/red