Zorc warnt vor Duell mit PSG in der Königsklasse

Michael Zorc ist seit mehr als 20 Jahren Sportdirektor des BVB

Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund hat vor dem Hinspiel gegen Paris Saint-Germain in der Champions League am Dienstag davor gewarnt, den französischen Meister aufgrund seines schwachen Auftritts am Wochenende in der Ligue 1 zu unterschätzen.

Das Team von Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel hatte die Generalprobe für den Auftritt in Dortmund gegen den Tabellenvorletzten SC Amiens gründlich verpatzt.

Der Außenseiter hatte in Paris zunächst durch Tore von Serhou Guirassy (5.), Gael Kakuta (29.) sowie Fousséni Diabaté (40.) mit 3:0 geführt.

Anschließend drehten drehten Ander Herrera (45.), Tanguy Kouassi (60./65.) und Mauro Icardi (74.) zwar zunächst die Partie zugunsten von PSG. In der Nachspielzeit traf der frühere Kölner Guirassy dann jedoch noch zum 4:4 (90.+1).

"Das Ergebnis hat für uns wenig Aussagekraft. Wir haben schon registriert, dass PSG dort nicht mit der A-Elf angetreten ist", sagte Zorc gegenüber "Bild".

Tatsächlich hatte Tuchel gegen Amiens zahlreiche Stars geschont. Der ohnehin von einer Rippenprellung noch nicht vollständig genesene Superstar Neymar, dessen Einsatz gegen den BVB weiter offen ist, und Weltmeister Kylian Mbappé standen nicht einmal im Kader. DFB-Nationalspieler Thilo Kehrer saß 90 Minuten auf der Bank.

Michael Zorc: BVB "nicht chancenlos" gegen PSG

Trotz der Blamage führt PSG die Tabelle im französischen Oberhaus weiter souverän an. 13 Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf "Verfolger" Olympique Marseille satte zehn Punkte.

Die Favoritenrolle im Königsklassen-Duell hatte Zorc zuvor den Gästen aus Frankreichs Hauptstadt zugeschoben. PSG habe "extreme Qualität, besonders in der Offensive", sagte der Manager. Der BVB sei aber "nicht chancenlos", so Zorc. "Wenn wir zwei gute Tage erwischen, ist vieles möglich."

Das brisante Duell mit dem 2017 in Dortmund entlassenen Tuchel hatte das BVB-Urgestein herunter gespielt. "Das Duell heißt nicht Dortmund gegen Tuchel, sondern Dortmund gegen Paris", erklärte Zorc in der "Sport Bild".

tkn